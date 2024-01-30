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خبير: هذه أهم الأقسام التي يجب أن تُكتب في السيرة الذاتية للباحث عن وظيفة (فيديو)

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السيرة الذاتية لابد أن تحتوي على نقاط التميز
أ أ
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كشف الدكتور يوسف النملة ـ مستشار رأس المال البشري، ورئيس قسم الإدارة والأعمال بكلية العلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود - عن أهم الأقسام التي يجب أن تُكتب في السيرة الذاتية للباحث عن وظيفة.

أهم الأقسام في السيرة الذاتية

قال النملة لبرنامج "في الصورة"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن السيرة الذاتية يجب أن تجيب عن سؤالين وهما "من أنا؟، وما الذي يميزني؟.
وأشار إلى أن أحد الشباب كتب عبر "لينكد إن" أنه أرسل إلى 1500 شركة بحثًا عن وظيفة ولم يحصل على عمل حتى الآن.
وذكر أنه عرض على الشاب مساعدته من خلال رؤية السيرة الذاتية، حيث تبين أنه كان حاصلاً على بكالوريوس ودبلوم وخبرة، لكن السيرة الذاتية لم تكن مكتوبة بشكل جيد.
وأكد أنه لابد أن تحتوي السيرة الذاتية على المميزات والخبرات والمهارات والشهادات المهنية في إدارة المشاريع للباحث عن الوظيفة، 


الوظيفة الأولى

وبين النملة، أن أكثر من 50% من الخريجين تكون أول وظيفة لهم ليس لها علاقة بتخصصاتهم، وفقًا لدراسات واستطلاعات حول وظيفة الشباب الأولى.


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