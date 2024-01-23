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خبير مالي يتحدث عن أزمة إدارة تكاليف ليلة الزواج بالمملكة (فيديو)

سلطان آل فالح1
سلطان آل فارح عضو مجلس الشورى
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أكد الخبير المالي وعضو مجلس الشورى، سلطان آل فارح، على أهمية الإجابة على سؤال: كيف تدير المال؟ هل تتصرف فيه بصورة جيدة أم تنفقه دون وضع خطة لاحتياجاتك بصفة عامة؟اضافة اعلان

أكثر من 100 ألف.. الإفراط في تكاليف ليلة الزفاف

وضرب آل فارح مثالاً من الواقع أثناء حواره مع "قناة السعودي"، وقال إن أحد المواطنين قام بتزويج اثنين من أبنائه، تكلفت ليلة زواجهم ما يقارب 250 ألف ريال.
وأضاف، تحدث معي أحد الأبناء معترضًا على حجم تكلفة الزواج، وحيث يرى أنه كان بالإمكان الاستفادة من هذه المبلغ بصورة أخرى.

تكاليف ليلة الزفاف تحل أزمات الشباب في السكن

ويقول آل فارح، سألت الابن عن السكن، فقال إن والده قد استأجر لكل منهما شقة بـ 21 ألف ريال، وكلفهم بدفع إيجارها.
وتابع: لنا أن نتخيل إذا كان الأب اكتفى بإنفاق 50 ألف ريال على تكلفة الزفاف لمدة 5 ساعات في ليلة واحدة، ومنح كل ولد من أبنائه 100 ألف ريال.

تحقيق الشو لا يتعارض مع الإدارة الجيدة للمال

ويضيف، في هذه الحالة كان الأب سيوفر على أولاده إيجار الشقة لمدة 5 سنوات، أو سيساعدهم في دفع مقدم شراء شقة تمليك، وكانت قيمة الإيجار تدفع أقساط لباقي ثمنها.
ويقول عضو مجلس الشورى، إن تحقيق الشهرة والسعادة بزواج الأبناء شيء جميل ومن حق الآباء أن يفرحوا بزواج أبنائهم، لكن المشكلة في فن قيادة المال بالشكل المناسب لدخل الفرد واحتياجاته.

استغلال المصروفات في البنود الأكثر أهمية

ويؤكد آل فارح على أهمية استغلال المصروفات بصورة فعالة، من خلال تحويل المصروف في بند إلى بند آخر أكثر أهمية واستدامة، ويسهم في تحسين حياتك المالية.

عندما يدفع شخص فوق 100 ألف ريال تكلفة يوم زواجه، هذا المبلغ يكفيه إيجار شقة 5 سنوات، أو مقدم لشقة تمليك.

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