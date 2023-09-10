خارطة طريق للتغلب على مخاوفك المالية.. 7 طرق لاتفوتك

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قد تنتاب مشاعر القلق كثيرًا من الناس بشأن مواردهم المالية، الأمر الذي قد ينعكس بوضوح على شخصيتهم ويؤثر عليهم بالسلب، فيما يوضح أحد مدربي العقلية المالية كيفية التحكم في عواطفك وأموالك. اضافة اعلان

وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة "نيردواليت انك" المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية، يشعر واحد من كل أربعة أشخاص بالغين في بريطانيا بالقلق بشأن موارده المالية مرة واحدة على الأقل يوميًا، ويقول 51 في المائة إن ذلك يؤثر على صحتهم العقلية.





تأثير المال على الصحة العقلية



وقالت المليونيرة العصامية، دينيس دوفيلد توماس، التي أصدرت مؤخرًا كتابها "الاسترخاء والازدهار: الطريقة الجديدة لنمو أعمالك: "صحتنا العقلية تتأثر لأن المال يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببقائنا على قيد الحياة".وأضافت مدربة العقلية المالية، "إن عدم امتلاك المال يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تآكل الطريقة التي نرى بها أنفسنا. نحن نخطئ عندما ننسب الأخلاق إلى المال. إذا لم نحصل على عملاء، أو إذا لم نحصل على عمل، أو إذا تقدمنا بطلبات للحصول على الكثير من الوظائف ولم نتلق اتصالات، فإننا نبدأ في استيعاب الأمر - ونسأل "ما خطبي؟".ووفقًا لها، يمكنك تغيير علاقتك بالمال وتقليل القلق بشكل كبير، إذ "إن العمل المستمر على عقليتك هو بصراحة الشيء الأكثر أهمية - إن لم يكن الوحيد - الذي يجب عليك إتقانه. لقد أنشأت مشروعًا تجاريًا بملايين الدولارات دون الحصول على استثمار خارجي أو بذل قصارى جهدي (أثناء تربية الأطفال الصغار) وأعتقد أن الأمر كله يتعلق بعقليتي".وأضافت: "عندما كنت طفلة، نشأت على الرعاية الاجتماعية وكانت عائلتي تحلم بالفوز باليانصيب، لكنني أتذكر أنني كنت أقول لنفسي: "أنا بطاقة اليانصيب الخاصة بي".ولا تنحدر دوفيلد توماس البالغة من العمر 43 عامًا من خلفية ثرية، حيث تنتمي لإبى نيوكاسل، "مدينة الطبقة العاملة في أستراليا" قبل قدومها إلى إلى لندن في العشرينات من عمرها.وفي عام 2010 تركت عالم الشركات في مجال الاستشارات لتبدأ عملها الخاص في مجال التدريب على الحياة. واستطاعت عندما بلغت 35 عامًا أن تحقق إيرادات بقيمة مليون دولار.

العقلية المالية



وقالت: "لقد حققت ذلك قبل أسابيع قليلة من عيد ميلادي السادس والثلاثين، والآن أجني الملايين كل عام. إحدى اللحظات التي أفخر بها هي مقابلة أوبرا وإخبارها أنني كسرت دائرة الفقر والخلل الوظيفي في عائلتي".

وأضافت، وفقًا لصحيفة "التليجراف": "عندما تغير عقليتك المالية، فإن أفكارك حول الندرة والنقص يتم استبدالها بالسلام والثقة العميقين. تشعر بالأمان والدعم والوفرة. ستشعر بتحول عميق في جسمك: شعور موسع بمزيد من السهولة والاستقرار الأساسي في جهازك العصبي".

وكشفت مدربة العقلية المالية عن سبعة أشياء يمكنك القيام بها للتوقف عن الشعور بالقلق والبدء في الشعور بالرضا بغض النظر عن المبلغ الموجود في حسابك البنكي.



تنظيم الجهاز العصبي



تحديد الكتل المالية



عقلية الوفرة



معتقداتك المالية



إنشاء "مراسي مالية إيجابية"



مواجهة الديون



انتبه لما تقوله بصوت عالٍ عن المال



عندما تشعر بالإفلاس، يمكن أن تدخل في دوامة سلبية وتنظر إلى نفسك على أنك سيئ الحظ. لكنك بحاجة إلى الهدوء والتركيز حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات إيجابية بدلاً من أن تصاب بالشلل بسبب القلق.ابدأ بالتركيز على الأشياء المعروفة في حياتك وخلق بعض اليقين لنفسك، إذا كان لايمكنك التحكم في ما يحدث خارجيًا، لكن يمكنك التحكم في ما تركز عليه - ما هي القرارات التي يمكنك التحكم فيها، والتي تشعرك بمزيد من اليقين؟استكشف طرقًا لبدء "نشاط جانبي"، ثم لاحظ الكتل المالية التي تظهر، وهي معتقداتنا حول المال والتي تمنعنا من كسب ما نريد.الأمر الشائع هو أنه عليك أن تعمل بجد لكسب المال، لكن هذا ليس له أي معنى، لأن الأشخاص الذين يعملون بجد لايحققون بالضرورة أقصى استفادة.بالنسبة لأولئك الذين نشأوا في عالم ما قبل الإنترنت، لديهم رؤية خاصة جدًا لما يمكن أن يكون عليه العمل. تذهب إلى وظيفة، وتقضي ساعات العمل وتحصل على أجر مقابل ذلك.لكن في مرحلة ما بعد الإنترنت، هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن للناس من خلالها كسب المال، ولكن عقولنا لم تستوعب ذلك بعد.هناك أشخاص يكسبون المال من خلال نشر الكتب بأنفسهم، أو عمل دورات خاصة بهم، مما يتيح مصادر لكسب المال من خلال الأشياء التي تحبها.ابدأ في استكشاف طرق ممتعة لكسب المال وتحدي "الكتل" المالية التي قد تنشأ.قم بإعداد قائمة بكل شيء في حياتك يجعلك تشعر بالثراء بالفعل. من الممكن أنك تعيش في منزل رائع، أو أن تتمتع بصحة مذهلة.اكتب قائمة بكل تلك الأشياء التي تتمتع فيها بالوفرة والحظ بالفعل في حياتك. ركز على ما يجعلك تشعر "بالثراء"، ثم لاحظ عندما تسيطر عليك عقلية الندرة.إذا كانت لديك عقلية الندرة فيما يتعلق بالمال، فقد تجد صعوبة في كسب المال أو الاحتفاظ به بمجرد الحصول عليه.قد تجد نفسك تشعر بالغيرة من نجاح الآخرين، أو تشعر كما لو أنه لا يوجد ما يكفي من المال. ويمكن أن يظهر أيضًا على شكل قلق، حين تشعر أنك لست جيدًا بما فيه الكفاية، وأنك لا تستحق النجاح.اختر القفز من عقلية الندرة إلى عقلية الوفرة، من خلال إعداد قائمة بخمسة أشياء كل يوم تشعر بالامتنان لوجودها. يمكن أن يكون شيئًا صغيرًا مثل "أنا ممتن لقهوتي هذا الصباح" أو "لدي ما يكفي من المال لتغطية إيجاري هذا الشهر".بدلًا من التحسر على وضعك الحالي، ابحث عن طرق لتحسينه.حدد ما تؤمن به بشأن المال و"قصة أصل" تلك المعتقدات. إذا كان اعتقادك هو "أنا لا أجيد التعامل مع المال" – راجع ذكريات الطفولة لمعرفة مصدر هذا الاعتقاد. ماذا قال الناس عنك وعن المال عندما كنت طفلاً؟إن تحديد بعض تلك الافتراضات التي عفا عليها الزمن والتي لديك عن نفسك وعن المال ثم تحديها هو الخطوة الأولى لإنشاء اعتقاد جديد أكثر تمكينًا.كيف سيبدو الشعور بالاستقرار المالي؟، قم بإشراك جميع الحواس لإنشاء محفزات بصرية وسمعية وحركية وشمية ترتبط بالشعور بالهدوء والسعادة تجاه المال.يمكنك تجربة جمع الصور على شاشة هاتفك وجهاز الكمبيوتر التي تمثل نمط الحياة الذي تريده، أو شراء حلقة مفاتيح لبرج إيفل إذا كان هدفك هو الذهاب إلى باريس، على سبيل المثال.ابدأ الآن في تخطيط الأنشطة المدّرة للدخل التي يمكنك تنفيذها اليوم، وقم بإنشاء خطة خطوة بخطوة التي تتضمن طرق وكيفية تنفيذها. وعوضًا عن الرسائل السلبية حول المال، استبدلها بالرسائل الإيجابية اليومية بدلاً من ذلك.غالبًا ما يكون الناس خائفين جدًا حتى من معرفة مقدار الديون المستحقة عليهم، ربما تستخدم ديونك كذريعة لعدم اتخاذ أي إجراء في حياتك، لكنه شعور رائع عندما لا تدين بأي شيء لأي شخص.ابدأ بفحص وكشف المعتقدات والقصص التي ورثتها عن والديك حول المال. ثم قم بإنشاء برنامج نصي جديد لنفسك. ما الذي يجب عليك تصديقه لتعيش حياة خالية من الديون؟عليك أولاً تغيير معتقداتك حتى تتمكن من تغيير أنماط وعادات إنفاقك. ثم ضع خطة للانتقال من الشعور بالعجز إلى السيطرة.راقب لغتك فيما يتعلق بالمال- هل تقول عبارات مثل "نهب المال" أو "الثراء القذر" عن الآخرين؟ بدلًا من الحديث عن مقدار الأموال التي يجنيها الآخرون، ابدأ بالفضول. معرفة ما إذا كان هناك أي ارتباط بين الطريقة التي تتحدث بها عن المال وقدرتك على كسبه والاعتناء به.