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حيل لا تُصدق للتخلص من رائحة حذائك الكريهة!

الحذاء داخل المنزل
تخلص من رائحة حذائك بطريقة سهلة
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يعاني بعض الناس من رائحة أحذيتهم الكريهة، وبخاصة عند استخدامها لفترة طويلة، وهو ما يدفعهم للبحث عن طرق تساعدهم على التخلص منها. اضافة اعلان
وكشف صانع المحتوى ـ أرمين أدامجان، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن عدة طرق غريبة لتنظيف الأحذية بشكل طبيعي، ومن بينها استخدام البطاطس والموز وأكياس الشاي الأسود.
 .

استخدام البطاطس والشاي في تنظيف الأحذية

وقال إن تقطيع البطاطس إلى قطع صغيرة، وفركها بالحذاء يساعد على تنظيف حذائك، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، 
وكشف أيضًا عن طريقة سهلة لإزالة "الرائحة الكريهة للأحذية"، وهي وضع أكياس الشاي الأسود في كل حذاء وتركها طوال الليل، مما يؤدي إلى اختفاء الرائحة
وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" في عام 2019، إن الأكياس غير المستخدمة "فائقة الامتصاص" و"تمتص" الرطوبة، ومن المفترض أن تترك "رائحة لطيفة في مكانها".
لكن بالنسبة للمختبر، فقد ثبت فشله إلى حد كبير، إذ أن "خدعة كيس الشاي ستضيف العطر إلى حذائك ولكنها لن تزيل الرائحة الأساسية".

الموز لتلميع الحذاء

وأضاف خبير الحياة أن الموز يمكن أن يساعد في تلميع الحذاء.
واقترح "استخدم الجزء الداخلي من قشر الموز لجعل الحذاء يلمع". 
والسبب هو أن الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر منشط في تلميع الأحذية التجارية، وفقًا لموقع thekitchn.com.
وحث أدامجان، الناس على استخدام المنتجات الطبيعية من أجل تنظيف بسيط لأحذيتهم.
وذكر أيضًا أنه يمكن للناس تجفيف أحذيتهم المبللة داخل المجفف.
وتابع: "فقط ضع حذاءك في المجفف مع ظهور أربطة الحذاء، في خمس دقائق تجف الأحذية".

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