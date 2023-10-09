حيلة ماكرة أدت لانتشار الكوبرا.. بهذه الطريقة خدع السكان السلطات الهندية

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في بعض الأحيان تلجأ الحكومات لنهج طرق وأساليب خاصة كمحاولات لحل أزمات ضارة بالسكان، لكن يتفاعل السكان مع هذه القرارات بحيلة معاكسة، ما يتسبب في كارثة بيئية، ومن بين هذه الكوارث ما حدث في عملية انتشار الكوبرا بالهند. اضافة اعلان





انتشار الكوبرا في الهند:



ففي القرن التاسع عشر أثناء الاحتلال البريطاني للهند ظهرت أزمة انتشار أفعى الكوبرا في مدينة دلهي.ومع معاناة السكان المحليين، تدخلت السلطات البريطانية عبر إعلان مكافأة لكل مَن يقتل الكوبرا، بشرط تقديم الأفعى الميتة للجهات المحلية كنوع من التوثيق للحادثة.وقدمت هذه المكافأة دافعاً ناجحاً للبعض للتخلص من الأفعى السامة، فإنها تسببت في قيام آخرين بالسعي لاستغلال الموقف وتحقيق دخل إضافي من خلال تربية الكوبرا ثم قتلها للحصول على الأموال.وقد أعلنت السلطات وقف المكافأة الخاصة بقتل الأفاعي، وذلك بعد معرفة بهذه الحيلة الذكية.لكن هذا القرار ألغى أيضاً مصلحة الناس في الإبقاء عليها وقاموا بالتخلص منها من خلال إطلاقها في شوارع المدينة.وبالتالي ما بدأ كجهد حكومي يستهدف حل الأزمة أدى في النهاية لواقع أكثر سوءًا في البلاد.