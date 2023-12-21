حيلة لا تصدق للإيقاع بطالب سرق طعام زميلته بالمدرسة.. ماذا فعلت الأم؟

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لجأت أم أمريكية إلى حيلة غريبة للقبض على سارق غداء ابنتها في المدرسة.

ووضعت الأم في غداء ابنتها أدوية المسهلات للكشف عن السارق، بعد أسابيع من اختفاء وجبات الغداء الخاصة بها بشكل غامض. اضافة اعلان





انتقام الأم



حيرة الأم



تسمم متعمد



وقالت الأم في منشور: "لقد عرضت المشكلة على معلمتها ومديرتها، لكن يبدو أنهما لم يهتما. كلاهما أشار إلى أنها ربما كانت تخسرها للتو".لذلك، بدأت في وضع أدوية مسهلة في طعام ابنتها، ثم أعطت بعض المال لشراء وجبة الغداء وطلبت منها أن تراقب أيًا من زملائها في الصف الذين يحتاجون إلى استخدام الحمام "على وجه السرعة".وأسفرت الخطة عن نتائج سريعة، إذ أن صبيًا يُدعى بيلي* هرع إلى الحمام بعد الغداء مباشرة.وعلى مدى بضعة أيام، تكرر الأمر، مما أكد شكوك الأم.وكانت المفاجأة حين أخبر بيلي والدته أنه تم إطعامه عمدًا طعامًا يحتوي على أدوية مسهلة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".لكن وبعد أن واجهت ابنتها تعليقًا محتملاً، لجأت الأم إلى أحد المنتديات على الإنترنت لطلب النصيحة.واقترحت عليها إحدى الأمهات: "أخبري المدرسة أن هناك أدوية مسهلة في الطعام لأنها (ابنتها) كانت مصابة بالإمساك، وأنه من المؤسف أن بيلي أكل الطعام - ولكن يجب على الناس أن يشرحوا له أن تناول طعام الآخرين غير آمن".وعالجت أخرى الموضوع من زاوية مختلفة، قائلة: "اسألي الأم لماذا يحتاج بيلي إلى طعام ابنتك. أخبريهم أنها لم تكن لتعطيه إياه أبدًا بسبب المسهلات".ونصح بعض المعلقين بعدم الاعتراف بتعمد الأم وضع أدوية المسهلات في طعام ابنتها".وأثار المنشور أيضًا جدلاً ساخنًا حول أخلاقية وشرعية وسلامة تصرفات الأم.وقال أحد المتفاعلين: "من غير القانوني تسميم طفل آخر عن عمد. "لست متأكدًا حتى من إمكانية تناول دواء غير مُعلن عنه في وجبة الغداء المدرسية".وردت ثانية: "بغض النظر عن السلوك، فإن تسميم طفل ليس أمرًا مقبولًا من الناحية الأخلاقية أو القانونية".وكتب ثالث: “إذن أنت تعترفين علنًا أنك سممت طفلاً عمدًا؟ أنا لا أقول أن تناول غداء ابنتك أمر مقبول، لكن تسميم طفل ليس أمرًا مقبولاً أيضًا كما يعلمون الأطفال، خطأين لا يصنعان صوابًا. يمكنهم توجيه اتهامات ضدك".