حيلة في الصباح للتغلب على الإرهاق والبقاء منتبهًا طوال اليوم

أ أ



كشفت نانسي روثستاين، خبيرة النوم عن نصيحة مهمة يجب تضمينها في الروتين الصباحي للمساعدة في الحصول على أفضل استفادة من النوم والبقاء "في حالة تأهب" طوال اليوم. اضافة اعلان

وقالت روثستاين، لصحيفة "إكسبريس": "إذا كنت متعبًا طوال الوقت أثناء النهار، فهذا يعني أن هناك شيئًا ما يفتقدك. هناك خطأ ما لأن جسمك يتحدث إليك. نحن مصممون على أنه ينام".





مضاعفات صحية



فحص الهاتف في بداية اليوم



من 7 إلى 9 ساعات يوميًا



وأضافت: "إن عدم كفاية النوم مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية مثل الخرف المبكر، وصعوبات صحة القلب والأوعية الدموية، والاكتئاب، والقلق".وأجرى تطبيق منبه النوم "سليب ويف"، دراسة ووجدت أن ثلاثة أرباع أولئك المشاركين يستيقظون وهم يشعرون بالتعب مرتين على الأقل في الأسبوع، ويعيش ما يقدر بنحو 50 إلى 70 مليون شخص مع اضطرابات النوم المزمنة أو المستمرة.وسلطت نانسي الضوء على أحد السلوكيات الشائعة التي يمكن أن تعرقل النوم "بشكل كبير" وتجعلك تشعر بالإرهاق في اليوم التالي.إن فحص الهاتف أول شيء في الصباح أو قبل النوم يمكن أن يتسبب في انتقال الدماغ من موجات دلتا إلى موجات بيتا، مما يعني أن الدماغ يفتقد موجات الدماغ ألفا وثيتا المهمة.ويمكن أن يسبب هذا العديد من الآثار السلبية على مدار اليوم.قالت روثستاين إن إحدى "الحيل الحيوية" التي تساعدك على الشعور بمزيد من "اليقظة" طوال اليوم هي الاتصال بمكان ما في غرفتك حيث "لا يمكنك الوصول إليه".ونصحت: "عندما يرن منبه هاتفك، قم بإطفائه ثم رتب سريرك على الفور لتجنب إغراء العودة للنوم".وجدت الدراسة، أن 83% من المشاركين قالوا إنهم استخدموا منبه النوم بانتظام، حيث يستخدمه واحد من كل خمسة يوميًا.لكن خبيرة النوم قالت إن هذا "يضيع النوم" ويتسبب في "اهتزاز" جسدك عدة مرات، مما يهيئك لبداية سيئة لليوم.توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، جميع البالغين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.ويحتاج الصغار إلى مزيد من الوقت في السرير، فيما يحتاج المراهقون إلى ثماني إلى عشر ساعات من النوم والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى 12 عامًا يحتاجون إلى تسع إلى 12 ساعة.وتم الربط بين قلة النوم دائمًا والمشاكل الصحية المزمنة مثل توقف التنفس أثناء النوم وأمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الأرق، حيث يعاني الشخص بشكل روتيني من صعوبة في النوم.