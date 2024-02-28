حلوى الجوف.."البكيلة" تتصدر مبيعات مهرجان التمور العاشر

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في الوقت الذي اختارت فيه هيئة فنون الطهي "البكيلة" طبقاً رئيسياً لمنطقة الجوف، أصبحت البكيلة المنتج الأبرز في سوق المزارعين عبر مهرجان تمور الجوف في نسخته العاشرة بمنطقة الجوف، جنباً إلى جنب مع أصناف التمور المختلفة ومنها حلوة الجوف.



إعداد البكيلة بالجوف:

مهرجان التمور بالجوف:

ويعرض المزارعين في المهرجان طريقة إعداد البكيلة التي تتكون من معجون تمر حلوة الجوف، والذي يتم فرزه وإخراج النوى منه في طريقة تسمى محلياً "التقميع" وإزالة القشور منه، ويتم عجن التمور بواسطة الأيدي أو باستخدام العجانة لإكسابها قواماً متماسكاً، ثم يضاف لها نبات السمح المطحون والذي يجمع من المراعي في منطقة الجوف قرب محافظة طبرجل، ويمزج مع معجون التمر، فيما يضاف له السمن المحلي أو زيت الزيتون ويقدم كنوع من الحلوى، يكثر رواجها في المهرجان وخاصة في موسم الشتاء؛ نظراً لامتلاكها عناصر غذائية متنوعة، وتقدم على المائدة مع القهوة السعودية.ويسوّق المنتجون في مهرجان التمور أنواعاً مختلفة من التمور منها التمور المكنوزة التي تعبأ لحول كامل في عبوات كبيرة حتى يبرز دبس التمر منها، وتكون جاهزة لتقديمها بشكل مباشر أو تحويلها إلى معجون التمر لصناعة وإنتاج البكيلة، فيما يكمل المهرجان يوم الخميس عشرة أيام متتالية في تظاهرة سنوية لإنتاج التمور من منطقة الجوف عبر مشاركة أكير من 60 مزارعاً ومنتجاً محلياً.