"حلقة النار" يبهر الملايين في أرجاء العالم

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شهد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين ظاهرة سماوية نادرة، أمس السبت، تتمثل في كسوف حلقي للشمس - يُعرف باسم "حلقة النار" - وامتد من ولاية أوريجون الأمريكية إلى البرازيل. اضافة اعلان

وحرص العديد من الأشخاص على متابعة كسوف الشمس النادر. ويمثل هذا الحدث الفرصة الأخيرة لمشاهدة الكسوف الحلقي في الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039 (حتى ذلك الحين، ستقع ألاسكا فقط في مسار حدث 2039).





مهرجان البالونات السنوي



فترة الكسوف



وفي ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، غطت بالونات الهواء الساخن السماء، حيث تزامن الحدث مع مهرجان البالونات السنوي في المدينة.وقال طيار المنطاد، ألان هان من أورورا بولاية كولورادو: "من المثير للغاية أن نكون هنا وأن نلتقي بين حبنا للطيران مع شيء طبيعي للغاية مثل الكسوف".وكان منطاده واحدًا من 72 منطادًا تم اختيارهم لأداء "متوهج" بالتزامن مع كسوف الشمس.وشهد جزء كبير من نصف الكرة الغربي كسوف الشمس، مثل أوريجون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس في الولايات المتحدة، مع جزء من كاليفورنيا وأريزونا وكولورادو.وكان مرئيًا أيضًا في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك وبليز وهندوراس ونيكاراجوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل.وقامت وكالة "ناسا" ومنظمات فضائية أخرى ببث الكسوف على الهواء مباشرة.واستمر الكسوف من اللحظة التي يبدأ فيها القمر بحجب الشمس حتى عودته إلى طبيعته، من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات.وفي بعض المناطق، استمر كسوف "حلقة النار" من ثلاث إلى خمس دقائق فقط، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست".وفي كانكون بالمكسيك، تجمع مئات الأشخاص لمشاهدة كسوف الشمس في القبة السماوية بالمدينة.وألقى البعض نظرة خاطفة من خلال أجهزة العرض الصندوقية، والتلسكوبات والنظارات الواقية الخاصة.وهلل الأطفال والكبار وأطلقوا الصافرات، ورفع بعضهم أذرعهم إلى السماء أثناء المشهد.وقالت بيلار كاسيريس (77 عامًا)، وهي معلمة متقاعدة: "إنه الثالث الذي رأيته، لكنني أتيت بسبب الطاقة التي يمنحك إياها. إنه شيء تجلبه لنا الطبيعة ويجب أن نشاهده”.وتوافد آخرون إلى المناطق النائية لمشاهدة الكسوف، مثل حديقة برايس كانيون الوطنية في جنوب ولاية يوتا.قال كيربي جيمس وكارولين ماكجواير من تورونتو إنهما لم يخططا لرحلتهما إلى الحديقة الشهيرة حول الكسوف، ولكنهما كانا سعيدين بوجودهما هناك للاستمتاع بالتجربة "الملحمية" بين الصخور الحمراء.