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صحيفة تواصل الالكترونية

"حلقة النار".. كيف ومتى ترى أكبر حدث كوني لهذا العام؟

الكسوف الحلقي للشمس
من كسوف سابق للشمس
أ أ
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سيتاح للملايين في معظم مناطق أمريكا الجنوبية والشمالية والوسطى مطلع الأسبوع المقبل، فرصة مشاهدة الحدث الفلكي الأكثر إثارة لهذا العام.

ويتمثل هذا الحدث في الكسوف الحلقي للشمس المعروف بـ "حلقة النار"، في 14 من أكتوبر الجاري.اضافة اعلان
ويبدأ الكسوف الحلقي، الذي يتسبب في ظهور الشمس كحلقة مشتعلة لامعة، ويمتد من الساحل الغربي للولايات المتحدة وصولاً إلى شمال البرازيل والمحيط الأطلسي.، من الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش. 

مسار الكسوف

ويبدأ مسار الكسوف في ولاية أوريجون الأمريكية قبل أن يتجه نحو الساحل الغربي عبر نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس.
وسيكون لدى سكان كولورادو وأريزونا وأيداهو وكاليفورنيا أيضًا فرصة لرؤية الحد الأقصى من حجب الشمس إذا كانوا في الجزء الأيمن من الولاية.
وبعد مروره عبر الولايات المتحدة، سيمتد مسار الكسوف فوق المكسيك وإلى أمريكا الجنوبية عبر كولومبيا، ويشمل مساحة كبيرة من البرازيل قبل أن ينتهي به الأمر فوق المحيط الأطلسي عند غروب الشمس. 
وقال مايكل زيلر، رسام الخرائط والمعني برصد ظاهرة الكسوف في موقع (GreatAmericanEclipse.com)، لموقع (Space.com)، أن الأشخاص الذين يستخدمون نظارات الكسوف سيرون بوضوح "حلقة رائعة من ضوء الشمس" أثناء الكسوف.
وأضاف: "أود أن أوصي بالمتنزهات الوطنية الأمريكية في منطقة "فور كورنرز" حيث تلتقي كولورادو ونيو مكسيكو ويوتا وأريانا لأنه وقت مشمس من العام بعد موسم الرياح الموسمية وقبل العواصف الشتوية".

جهاز تفاعلي لتتبع الكسوف

ولمساعدة الباحثين عن الكسوف، أنشأت وكالة "ناسا" جهازًا تفاعليًا لتتبع الكسوف يكشف عن أفضل المناطق لمشاهدة الحدث السماوي الهائل. 
وقامت ناسا أيضًا بتضمين "أداة العد التنازلي"، والتي توفر مؤقتًا للوقت الذي سيكون فيه الكسوف في أقصى تغطية لكل مدينة. 

ما الذي يسبب كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس الحلقي والكسوف الكلي عندما يلقي القمر ظله على جزء من الأرض.
وعندما يتم ترتيب الشمس والأرض والقمر في خط واحد في حدث يشير إليه علماء الفلك باسم الاقتران الكوكبي، حيث يتم حجب الضوء المنتقل من الشمس.
وفي حين أن الشمس أكبر بـ 400 مرة من القمر، إلا أنها أيضًا أبعد بحوالي 400 مرة، مما يعني أن القمر يمكن أن يحجب الشمس تمامًا أثناء الكسوف الكلي. 
ومع ذلك، أثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، والتي تسمى الأوج، على بعد حوالي 405500 كم. 
وهذا يعني أن القمر يلقي ظلًا أصغر وأن حافة الشمس مرئية من الأرض، مما يسمح برؤية حلقة النار، وفقًا لموقع "ديلي ميل". 

كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان؟ 


يحذر النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة. حتى أثناء الكسوف، ستظل الشمس ساطعة تمامًا وسيؤدي التعرض لها إلى خطر حدوث ضرر دائم للعينين.
ولا توفر النظارات الشمسية العادية الحماية لأنها لا تستطيع حجب ما يكفي من الضوء.
لمشاهدة الكسوف بأمان يجب استخدام نظارات خاصة للكسوف تحجب ضوءًا أكثر من النظارات العادية.
وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام جهاز عرض صغير لعرض شكل الكسوف على ورقة أو شاشة حيث يمكن مشاهدته بأمان. 
ولصنع جهاز عرض صغير، اصنع ثقبًا صغيرًا في قطعة من البطاقة وارفعها نحو الشمس. وسوف يمر الضوء من خلال الثقب ويمكن تسليطه على قطعة من الورق خلفه.  

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