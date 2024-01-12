الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حكم انتقال الهبة للورثة؟.. مستشار قانوني يجيب

المحامي محمد المزيّن - محامي - محكم تجاري
المحامي والمستشار القانوني ، محمد المزيّن - صورة من قناة روتانا خليجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تُعرف الهبة على أنها التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال؛ أي بما ينتفع به مطلقًا سواء كان مالاً أم غير مال.

حكم الهبة بعد الوفاةاضافة اعلان

وقال المحامي والمستشار القانوني، محمد المزيّن، إن الهبة تصبح جزءًا من التركة عند وفاة الشخص المهدى إليه.
وفصّل المزيّن في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية" الحالات القانونية التي يمكن فيها استرداد الهبة من عدمه في حال إهلاكها.

هلاك الهبة

وقال إنه إذا حدث للهبة حادث أدى إلى هلاكها، وكان الشخص المهدى إليه، هو المسؤول عن ذلك يردها، ويتم تعويض الطرف الآخر (الواهب).
وأضاف: "أما إذا كان لا علاقة له بذلك، فهذا قدر من أقدار الله؛ مثل القوة القاهرة، والظرف الطارئ"، مشيرًا إلى أن هذا خارج عن إرادة الفرد وليس طرفًا فيه فلا مسؤولية تقع عليه.

اقرأ أيضا

صارع حتى اللحظة الأخيرة.. نهاية تفوق الوصف لحمار وحشي وقع في مصيدة تماسيح

تجمد المياه بدولة خليجية وهبوط غير متوقع في درجات الحرارة

3 خطوات تجعل مشروبك الشتوي صحيًا.. هل استبدال السكر بالعسل فكرة جيدة؟

ريان جديد بدولة عربية .. حفرة بعمق 27 مترا تبتلع شابا

احذر.. وضعية النوم هذه تجعلك تعاني من الكوابيس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

فشل المديرون
3:49 م الخميس، 11 يناير 2024

لماذا يفشل المديرون في أداء أعمالهم؟

سعد الخثلان
7:38 ص الخميس، 11 يناير 2024

هل شدة البرد عذر لترك صلاة الجماعة؟ "الخثلان" يُجيب

مقاعد الطائرات
4:12 ص الخميس، 11 يناير 2024

خوفًا من حوادث الطيران.. تعرف على أكثر المقاعد أمنًا داخل الطائرات

قوات أمنية عراقية في بغداد - شرطة العراق
12:52 ص الخميس، 11 يناير 2024

تاركا هذه الرسالة.. ضابط ينهي حياته بالسم في دولة عربية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
2:53 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. "سيارات مدعومة" لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. ما حقيقة الأمر؟

حساب المواطن
1:57 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يطالب هؤلاء باتخاذ إجراء ضد البنوك

حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف
1:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:35 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. أهالي غزة: مساعدات المملكة سترت علينا وخفّفت معاناتنا الإنسانية

ارتفاع أسعار النفط
12:26 م الجمعة، 12 يناير 2024

أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

حساب المواطن - ريال
11:49 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا تراجعت الدفعة للبعض من 1200 إلى 400 ريال؟