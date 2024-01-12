حكم انتقال الهبة للورثة؟.. مستشار قانوني يجيب

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تُعرف الهبة على أنها التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال؛ أي بما ينتفع به مطلقًا سواء كان مالاً أم غير مال.





حكم الهبة بعد الوفاة اضافة اعلان



هلاك الهبة



وقال المحامي والمستشار القانوني، محمد المزيّن، إن الهبة تصبح جزءًا من التركة عند وفاة الشخص المهدى إليه.وفصّل المزيّن في مقابلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية" الحالات القانونية التي يمكن فيها استرداد الهبة من عدمه في حال إهلاكها.وقال إنه إذا حدث للهبة حادث أدى إلى هلاكها، وكان الشخص المهدى إليه، هو المسؤول عن ذلك يردها، ويتم تعويض الطرف الآخر (الواهب).وأضاف: "أما إذا كان لا علاقة له بذلك، فهذا قدر من أقدار الله؛ مثل القوة القاهرة، والظرف الطارئ"، مشيرًا إلى أن هذا خارج عن إرادة الفرد وليس طرفًا فيه فلا مسؤولية تقع عليه.