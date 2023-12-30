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حكمة ربانية.. "المسند" يكشف سر تغير درجة الحرارة بين الشتاء والصيف

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تغير درجات الحرارة
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر تغير درجة الحرارة بين فصلي الشتاء والصيف.

سر تغير درجة الحرارة بين الشتاء والصيفاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من حكمة الله تعالى ألا يأتي البرد فجأة بين ليلة وضحاها، أو خلال بضعة أيام.


وأضاف أن حكمة العليم الخبير تقتضي أن يأتي البرد متدرجًا عبر 3 أشهر تقريبًا، تمهيدًا وتحولًا تدريجيًا لطيفًا من الصيف اللاهب إلى الزمهرير القارس، وذلك من لطف الله بعباده لعلهم يتذكرون فيشكرون.

وبين أن البرد لو جاء دفعة واحدة، وتغيرت درجة الحرارة من الأربعينات إلى أقل من 10 درجات خلال ساعات، لضر ذلك الحرث والنسل وربما أهلكها.


كيف تتغير درجة الحرارة بين الصيف والشتاء؟

وأشار المسند إلى أن الخالق الحكيم جعل محور كوكب الأرض والذي تدور حوله مائلاً بمقدار 23.5 درجة، وبسببه ومع دوران الأرض حول الشمس تبدأ أشعة الشمس الساقطة على الأرض تميل رويدًا رويدًا من كونها عمودية في ذروة الصيف إلى مائلة منكسرة ناحية الجنوب في الشتاء، وهذا يجعل ظل الأشياء أطول، ويجعل أشعة الشمس تسقط على مسطح جغرافي أوسع، فلا تكون مركزة كالعمودية بل متبعثرة، وهذا بدوره يخفف درجة الحرارة.


حكمة الله من ميلان محور الأرض

ولفت إلى أنه لولا هذا الميلان لمحور الأرض لعاش الناس فصلاً واحدًا وتجمعوا في نطاقات محدودة من الأرض، ولكن العليم الحكيم قدر هذا الميلان بقدر رياضي ـ وهذا فقط لكوكب الأرض ـ وأنه لو زاد لزاد برد الشتاء أكثر، واشتد حر الصيف بشكل لا يطيقه الإنسان، ولا الجماد ولا النبات.

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