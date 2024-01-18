حكاية وفاة 430 شخصًا من الجوع في هذه الدولة

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استُدعى زعيم طائفة دينية تدعو إلى الجوع في كينيا، للمثول أمام المحكمة في بلدة ماليندي الساحلية إلى جانب 30 من أقرب أتباعه بتهمة المسؤولية عن وفاة 430 شخصًا. اضافة اعلان





وفاة 430 شخصًا جوعًا في كينيا



محاكمة زعيم طائفة تدعو للجوع



مخالفات زعيم الطائفة الغريبة



ويخضع زعيم الطائفة وأتباعه إلى فحص نفسي على مدار الأسبوعين المقبلين، قبل بدء المحاكمة الفعلية، وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول المحكمة.وأعلن مكتب المدعي العام، اليوم الخميس، توجيه اتهامات ضد إجمالي 95 شخصًا على صلة بما أُطلق عليه "مذبحة شاكاهولا".وتجري محاكمة زعيم الطائفة وأبرز أتباعه في ماليندي، فيما ستجري محاكمة أفراد الطائفة المتهمين بمخالفات أدنى في محكمتين أخريين.وكشفت عمليات بحث أجراها أعضاء أسرة معنيون بالأمر، عن أن أعضاء الطائفة يفرضون صومًا صارمًا في منطقة الغابات المنعزلة شاكاهولا.وأفادت تقارير بأن زعيم الطائفة منع التواصل مع الأفراد خارج الطائفة، ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والأشخاص من العمل، وعاش أتباع الطائفة في عزلة تامة.وعندما زار محققون المنطقة، عثروا على قبور جماعية وأتباع للطائفة يتضورون جوعًا.