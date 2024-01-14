حكاية أهم 100 دولار أنفقها الملياردير الأمريكي "وارن بافيت"

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تناول الكاتب عب الرحمن السطان بدايات الملياردير الامريكي الأشهر "وارن بافيت" المتواضعة جدا، وخاصة في مجال التواصل مع المجتمع. اضافة اعلان





حكاية الملياردير الأمريكي وارن بافيت



كيف تعلم وارن بافيت الحديث مع الناس؟



وارن بافيت وأهم استثمار في حياته بـ 100 دولار



أهمية تطوير وتحسين مهارات التواصل



وقال الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الرياض إن وران بافيت الذي يُقدر رصيده بمليارات الدولارات، وتُدرس مسيرة بناء ثروته في كل مكان، كان حتى الـ 20 من عمره لا يستطيع التحدث علانية.وأضاف، لم يكن التواصل أمراً سهلاً للملياردير، بل سبق قوله في تلك الأثناء: إن "مجرد التفكير في الأمر يجعلني أشعر بالمرض"! لذا أخذ على عاتقه مبكراً ضرورة التخلص من هذا الخوف غير المبرر.وتابع الكاتب، قرر الرجل أن يفعل شيئاً تجاه ذلك خلال دراسته في جامعة "كولومبيا"، فاختار التسجيل في إحدى دورات المعهد الشهير "ديل كارنيجي" للتحدث أمام الجمهور، لكنه لم يستطع توفير تكاليف الدورة.وقال عبدالرحمن السلطان ، حينما عمل وارن بافيت مندوبًا للمبيعات بعد تخرجه، أدرك أنه لا يزال يعاني من صعوبة التواصل مع الآخرين، فرجع مرة أخرى وسجّل في الدورة نفسها، ليدفع مائة دولار مقابلها.وأشار إلى أن الملياردير الأمريكي العصامي، لا يزال يرى أن هذه المائة دولار كانت أفضل استثماراته!وأضاف، لا يزال يتذكر العجوز العصامي تلكم الدورة كما لو كانت يوم أمس، إذ كانوا ثلاثين شخصاً، جميعهم ليسوا عاجزين عن التواصل فقط، بل حتى عن نطق أسمائهم بوضوح أما الجمهور.وأكد على أنهم عبر العزيمة والتدريب العملي المتواصل على مدار أسابيع، تبدّلت حالهم وتجاوزوا حواجزهم الصوريّة، وتمكنوا من التغلب على ترددهم الوهمي بمساعدة وتشجيعهم البعض.وأوضح أن "بافيت" وبمجرد الانتهاء من دورة الخطابة، قرر استكمال كسر الحاجر بالتدريس في الجامعة! حتى لا يعود لسابق عهده من الانطواء والخجل، إذ يقول: "عِلمت أنه إذا لم أتحدث أمام الناس بسرعة فسوف أعود إلى حيث بدأت".وقال الكاتب: الحقيقة أن قصة نجاح لمدير التنفيذي لـ"بركشاير هاثاواي" تؤكد أهمية تطوير وتحسين مهارات التواصل مع الآخرين، وبالذات التحدث أمام الجمهور، لما لها من أثر كبير في إيصال الرسالة وتحقيق الأثر، وهي المهارة التي تستحق صرف الأموال وقضاء الوقت لتطويرها.