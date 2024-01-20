حقيقة وليس خيالاً.. نقل البشر إلى الفضاء باستخدام مصعد!

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كشف مهندس معماري بريطاني عن خطة طموحة لتطوير "مصعد فضائي" قادر على نقل البشر إلى الفضاء.





المصعد أسينسيو اضافة اعلان



كيف سيعمل المصعد الفضائي؟



أحواض سباحة وممرات انعدام الجاذبية ومناظر ملهمة



وتقوم فكرة المصعد الذي سيطلق عليه اسم "أسينسيو"، على كابل طويل يربط كويكبًا محاصرًا في مدار متزامن مع الأرض بمنصة عائمة على الأرض.ويدعي المهندس جوردان ويليام هيوز، أن تصميمه، الذي من شأنه أن يربط الأرض بقمر صناعي يدور حولها، سيصبح عنصرًا أساسيًا في السفر المستقبلي إلى النجوم.وحصل هيوز مؤخرًا على 8600 جنيه إسترليني بعد فوزه بجائزة مؤسسة جاك روجيري "الجائزة الكبرى للهندسة المعمارية والابتكار في الفضاء"، ويعتزم استخدام مبلغ الجائزة في تطوير خطته الطموحة.وفقًا لهيوز، ستقوم الطائرات بدون طيار بنقل الركاب صعودًا وهبوطًا على الكابل مثل القطارات على القضبان، وتنقل الأشخاص والبضائع داخل وخارج الغلاف الجوي.وسيكون هناك ستة في المجموع لكل رحلة - ثلاثة لاستيعاب البشر وتحتوي على الأكسجين، والثلاثة الأخرى لتخزين البضائع.وبمجرد وصول من هم على متن الطائرة إلى المحطة الفضائية - التي تقع على ارتفاع 36 ألف كيلومتر فوق الأرض- يمكنهم توسيع خبرتهم في الفضاء الكوني.قال هيوز: "أنت بالفعل في الفضاء، ومن تلك النقطة، يجب أن تكون قادرًا على الذهاب إلى أي مكان تريده. إذا كنت ستذهب إلى الفضاء، فلا ينبغي أن تقيم في إير بي إن بي (موقع يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن)، بل يجب أن تكون تجربة مذهلة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر".يأتي المخطط التفصيلي للمهندس المعماري مزودًا بأحواض سباحة وممرات انعدام الجاذبية ومناظر ملهمة للأرض بالأسفل.مع ذلك، قال: "هذا ليس مشروعًا يعتمد فقط على العناصر المرئية" أنا أحب إنشاء صور جميلة حقًا ومساحات مثيرة، وهذا ما أفعله، لكن المنافسة كانت تدور بشكل كبير حول البحث والتطوير... ومحاولة إنشاء تصميم شامل يمكن أن ينجح بالفعل".وإحدى السمات الأكثر جاذبية لخطته هي القدرة على تحمل التكاليف، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وحاليًا، تبلغ تكلفة إطلاق صاروخ فالكون 9 على مسافة 460 كيلومترًا إلى محطة الفضاء الدولية 53 مليون جنيه إسترليني.لكن وفقًا لخطة هيوز، سيتم تخفيض تكلفة الصعود على متن سفينة أسينسيو.وتابع: "حاليًا تبلغ تكلفة الصواريخ (لنقل شيء ما إلى الفضاء) ملايين الدولارات للرطل الواحد. يجب أن يكون المصعد الفضائي، على المدى الطويل، قادرًا على خفض ذلك إلى بضعة دولارات للرطل الواحد".وعلى الرغم من العقبات الفنية التي تعترض مشروعه الطموح، بما في ذلك الحاجة إلى مواد جديدة، فإن المهندس المعماري حريص على أن ترى خطته النوم يومًا ما.وقال "فيما يتعلق بتطلع البشرية إلى المستقبل، أعتقد أنه أمر واقعي. أعتقد أنه ضروري. آمل حقًا أن نتمكن من رؤية بعض هذه القطع الرائعة من هندسة الفضاء التي نراها في الخيال العلمي".وأضاف: "ولكن لكي يصبح ذلك حقيقة، نحتاج إلى طريقة مختلفة للقيام بالأشياء. كانت تلك هي القوة الدافعة بأكملها".