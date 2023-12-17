حقيقة عاصفة تضرب الأرض وتقطع الكهرباء لعدة شهور

أ أ
وقع توهج شمسي،
وهو الأقوى المسجل منذ عام 2017، يوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول. مما أدى إلى
انقطاع موجات الراديو في أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.
وتم التقاط التوهج الشمسي بالفيديو بواسطة وكالة ناسا.
حقيقة عاصفة تضرب تقطع الكهرباء لعدة شهوروتحتوي الصورة المرفقة على انفجارا قصيرا ومفاجئا للضوء يظهر على سطح الشمس كالفلاش.
وتم التقاطه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية القوية، مما أعطى الصورة هذا اللون الأزرق.
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بيان: “من المحتمل أن يكون هذا أحد أكبر الأحداث الراديوية الشمسية المسجلة على الإطلاق”.
انفصال جزءا من
سطح الشمس عن النجموحدثت انفجارات
على هذا النجم بطريقة موضعية وبقعة شمسية، أي أن جزءًا من سطح الشمس، يسمى AR 3514،
انفصل عن النجم.
ويُصنف هذا الحدث ضمن الفئة X.28، وهي الأقوى على مقياس ناسا، ويعتبر الأهم من هذا النوع الذي تم تسجيله منذ سبتمبر 2017.
وأدى الانفجار إلى توليد كمية كبيرة من الإشعاع وصلت إلى كوكب الأرض.
انقطاع كبير في
الراديو لعدة ساعاتوفي أمريكا
الجنوبية، واجه السكان انقطاعًا كبيرًا في الراديو استمر لعدة ساعات. بينما في
الولايات المتحدة، شهدت عدة ولايات انقطاعًا لموجات الراديو بشكل متقطع.
بالإضافة إلى تعطيل موجات الراديو الأرضية. فقد أدى إلى طرد نوع من سحابة البلازما والمجال المغناطيسي القادم من الطبقة خارج الغلاف الجوي للنجم.
عاصفة مغناطيسية
ستضرب الأرضومن الممكن أن
تتحرك هذه الكتلة، بحسب العلماء، نحو الكوكب الأزرق خلال الأيام المقبلة.
إذا كان هذا هو الحال، اعتبارًا من اليوم الأحد، فقد تواجه الأرض عاصفة مغناطيسية أرضية، يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بالأقمار الصناعية وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لعدة أشهر.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)