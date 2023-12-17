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حقيقة عاصفة تضرب الأرض وتقطع الكهرباء لعدة شهور

توهج شمسي
عاصفة تضرب الأرض
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وقع توهج شمسي، وهو الأقوى المسجل منذ عام 2017، يوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول. مما أدى إلى انقطاع موجات الراديو في أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة. اضافة اعلان
وتم التقاط التوهج الشمسي بالفيديو بواسطة وكالة ناسا.

حقيقة عاصفة تضرب تقطع الكهرباء لعدة شهور

وتحتوي الصورة المرفقة على انفجارا قصيرا ومفاجئا للضوء يظهر على سطح الشمس كالفلاش.
وتم التقاطه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية القوية، مما أعطى الصورة هذا اللون الأزرق.
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بيان: “من المحتمل أن يكون هذا أحد أكبر الأحداث الراديوية الشمسية المسجلة على الإطلاق”.

انفصال جزءا من سطح الشمس عن النجم

وحدثت انفجارات على هذا النجم بطريقة موضعية وبقعة شمسية، أي أن جزءًا من سطح الشمس، يسمى AR 3514، انفصل عن النجم.
ويُصنف هذا الحدث ضمن الفئة  X.28، وهي الأقوى على مقياس ناسا، ويعتبر الأهم من هذا النوع الذي تم تسجيله منذ سبتمبر 2017.
وأدى الانفجار إلى توليد كمية كبيرة من الإشعاع وصلت إلى كوكب الأرض.

انقطاع كبير في الراديو لعدة ساعات

وفي أمريكا الجنوبية، واجه السكان انقطاعًا كبيرًا في الراديو استمر لعدة ساعات. بينما في الولايات المتحدة، شهدت عدة ولايات انقطاعًا لموجات الراديو بشكل متقطع.
بالإضافة إلى تعطيل موجات الراديو الأرضية. فقد أدى إلى طرد نوع من سحابة البلازما والمجال المغناطيسي القادم من الطبقة خارج الغلاف الجوي للنجم.

عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض

ومن الممكن أن تتحرك هذه الكتلة، بحسب العلماء، نحو الكوكب الأزرق خلال الأيام المقبلة.
إذا كان هذا هو الحال، اعتبارًا من اليوم الأحد، فقد تواجه الأرض عاصفة مغناطيسية أرضية، يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بالأقمار الصناعية وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لعدة أشهر.

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