حقيقة استمرار كسوف الشمس المرتقب لمدة 3 أيام

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فيما يترقب سكان أمريكا الشمالية لمتابعة الكسوف الكلي للشمس في الثامن من أبريل، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم ادّعاءات مغلوطة حول هذا الكسوف المرتقب.





مدة كسوف الشمس



كسوف الثامن من أبريل



هل يُحوّل الظلام أشعة الشمس إلى ليل؟



ورصد تقرير لوكالة "فرانس برس"، أبرز المعلومات المغلوطة المتداولة حول الكسوف، ومنها أنه سيستغرق ثلاثة أيام تغرق فيها الأرض في ظلام دامس.لكنها أوضحت أن هذا الادّعاء خطأ، وأن الكسوف لن يستغرق سوى دقائق معدودات.وجاء في المنشورات المتداولة على نطاق واسع في الأيام الماضية "كسوف نادر شمسيّ يستغرق ثلاثة أيام، تغرق فيه الأرض في ظلام دامس".وأضافت المنشورات أن الكسوف "سيّحوّل النهار إلى ليل"، وأن العالم كلّه سيشاهد الكسوف في "هذا اليوم التاريخي".وحصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات والتفاعلات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم.ويأمل العلماء تحديدًا في أن يستفيدوا من الكسوف الكليّ للشمس، وهو حدث لا يتكرّر دائمًا، لمزيد من التعمّق في دراسة الغلاف الشمسي، والغلاف الجوي لكوكب الأرض، إضافة إلى دراسة تأثير هذه الظاهرة الكونيّة على سلوك بعض الحيوانات والطيور والحشرات.لكن المنشورات تضمّنت معلومات غير صحيحة وأخرى مبالغ فيها.فالكسوف سيُشاهد في أمريكا الشمالية، مرورًا بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا فقط، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). ويتناقض ذلك مع ما توحي به المنشورات من أن الظلام سيعم كلّ كوكب الأرض بسبب الكسوف.من جهة أخرى، لن "يُحوّل الظلام أشعة الشمس إلى ليل" مثلما ادّعت المنشورات، بحسب العلماء.ويقول روبرت سيمكو، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والفيزياء الفلكيّة وأبحاث الفضاء "السماء لن تتحوّل إلى اللون الأسود".وأضاف: "سيحجب القمر قرص الشمس أثناء الكسوف، لكن الضوء لن يختفي تمامًا، سيكون الحال أشبه بلحظة غروب في وسط النهار".وفيما قالت المنشورات إن الكسوف سيستغرق ثلاثة أيام أو خمسة، قالت وكالة (ناسا) إن المدّة الأقصى للكسوف ستكون أربعة دقائق و28 ثانية، وسيكون ذلك تحديدًا في توريون في المكسيك.ونفى الخبراء صحّة التحذيرات المتداولة عن ضرورة البقاء في البيوت أو عدم السفر.في المقابل، يحذر العلماء من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة من دون استخدام عدسات أو مناظير خاصّة.