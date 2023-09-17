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حفرة كبيرة على شاطئ إيرلندي.. فضائيون أم نيزك؟ ((فيديو)

حفرة
مكان الحفرة
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بين من يقول إنها نيزك، أو ربما تعود لفضائيين، وإنها من صنع البشر تراوحت الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حفرة كبيرة ظهرت على أحد شواطئ إيرلندا. اضافة اعلان
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن رجلاً عثر على الحفرة على شاطئ بورتمارنوك بالقرب من دبلن، حيث يعتقد أنها نشأت نتيجة لضربة نيزك، خاصة أنه تم العثور على صخرة سوداء داخلها، يمكن أن تكون بقايا النيزك المعني.

الحفرة ناتجة عن نيزك

وقال مراسل من شبكة "فيرجن ميديا نيوز" التلفزيونية: "يُشتبه بأن الحفرة ناتجة عن نيزك في دبلن".
وأضاف وهو يحمل الصخرة بين يديها: "إنها أثقل مما قد تبدو. مسطحة من جانب واحد، وتتضمن علامات حروق على الجانب".
وأشار إلى أنه سيتم تحليل الصخرة للتأكد من أنها تعود لنيزك، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم". 
في الوقت الذي شارك فيه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير عن الحفرة.

حدث كوني أم مجرفة طفل؟ 


ونشر حساب على موقع "إكس" لقطات لرجلين يحفران الحفرة بأنفسهما، وأرفقه بتعليق: "نشرت فيرجن ميديا نيوز تقريرًا عن حفرة على شاطئ بورتمارنوك والتي قد تكون نتيجة لحدث كوني. لكن في الواقع قام بعض الرفاق بحفرها حرفيا في اليوم السابق بمجرفة طفل". 
وأضاف: "الطريقة التي كان يتحدث بها الرجل عن كون الصخرة نيزك جعلتني أبكي".


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