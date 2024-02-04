حضور لافت.. مبيعات مهرجان "عسل جازان" التاسع تجاوزت مليوني ريال

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شهدت منافذ البيع وأركان العارضين المشاركين في مهرجان عسل جازان في نسخته التاسعة إقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار من داخل المنطقة وخارجها، للحصول على منتجات عالية الجودة والاستفادة من العروض المميزة المقدمة تحت سقف خيمة العسل التي أقيمت بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي. اضافة اعلان





حضور لافت من قبل زوار مهرجان عسل جازان:



إنشاء محطة تربية ملكات النحل:



وأوضحت إدارة المهرجان، أن المهرجان الذي اختتم فعالياته اليوم ، كان مميزاً وسط حضور لافت من قبل الزوار والمتسوقين من داخل المنطقة ومن خارجها ، حيث تجاوزت مبيعاته مليوني ريال، وأكثر من 110 آلاف زائر خلال أيامه الـ 10.ووفقاً للجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان ، فإن عدد النحالين بالمنطقة تخطى الـ4000 نحال يملكون ما يقارب الـ 450.000 خلية تنتج أكثر من 15 نوعاً بمتوسط إنتاج يبلغ 450 طناً من العسل عالي الجودة.ويُعد مهرجان العسل فرصة للاهتمام بتطوير إنتاج العسل، وفرصة جيدة للنحالين لعرض منتجاتهم وتطوير سبل التسويق.ويُعد مشروع إنشاء محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بمنطقة جازان، أحد أهم مشروعات برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"، الذي يهدف لتشجيع مربي النحل على إنتاج العسل المحلي مع مراعاة معايير الجودة ونشر السلالة المحلية، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر منصة الخدمات الإلكترونية " نما " أكثر من 13 خدمة للنحالين، منها إصدار تراخيص، وإصدار تصاريح مزاولة مهنة نحال ، وعيادة متنقلة لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل ، ودورات تدريبية في مجال تربية النحل ومنتجات صناعة العسل عبر مركز التدريب الزراعي بالمنطقة، وغيرها من الخدمات التي تخدم النحالين.