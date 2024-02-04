الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حضور لافت.. مبيعات مهرجان "عسل جازان" التاسع تجاوزت مليوني ريال

ا
مهرجان عسل جازان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
شهدت منافذ البيع وأركان العارضين المشاركين في مهرجان عسل جازان في نسخته التاسعة إقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار من داخل المنطقة وخارجها، للحصول على منتجات عالية الجودة والاستفادة من العروض المميزة المقدمة تحت سقف خيمة العسل التي أقيمت بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي.اضافة اعلان

حضور لافت من قبل زوار مهرجان عسل جازان:

 وأوضحت إدارة المهرجان، أن المهرجان الذي اختتم فعالياته اليوم ، كان مميزاً وسط حضور لافت من قبل الزوار والمتسوقين من داخل المنطقة ومن خارجها ، حيث تجاوزت مبيعاته مليوني ريال، وأكثر من 110 آلاف زائر خلال أيامه الـ 10.
 ووفقاً للجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان ، فإن عدد النحالين بالمنطقة تخطى الـ4000 نحال يملكون ما يقارب الـ 450.000 خلية تنتج أكثر من 15 نوعاً بمتوسط إنتاج يبلغ 450 طناً من العسل عالي الجودة.
 ويُعد مهرجان العسل فرصة للاهتمام بتطوير إنتاج العسل، وفرصة جيدة للنحالين لعرض منتجاتهم وتطوير سبل التسويق.

إنشاء محطة تربية ملكات النحل:

 ويُعد مشروع إنشاء محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بمنطقة جازان، أحد أهم مشروعات برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"، الذي يهدف لتشجيع مربي النحل على إنتاج العسل المحلي مع مراعاة معايير الجودة ونشر السلالة المحلية، ونقل التقنيات الحديثة لمربي النحل لتحسين كمية ونوعية الإنتاج وخفض التكلفة وزيادة الدخل مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
 يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر منصة الخدمات الإلكترونية " نما " أكثر من 13 خدمة للنحالين، منها إصدار تراخيص، وإصدار تصاريح مزاولة مهنة نحال ، وعيادة متنقلة لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل ، ودورات تدريبية في مجال تربية النحل ومنتجات صناعة العسل عبر مركز التدريب الزراعي بالمنطقة، وغيرها من الخدمات التي تخدم النحالين.

اقرأ أيضا

كم مقدار ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ "الخثلان" يوضح

"اللي بيته من زجاج".. شاهد منزلًا مصنوعًا من آلاف الزجاجات

حيل لا تُصدق للتخلص من رائحة حذائك الكريهة!

محامي يكشف عن أغرب حالة لإثبات وفاة رجل لتوزيع تركته!

خطيب المسجد الحرام: احذروا استخدام جوارحكم فيما يوجب سخط الله وعقوبته (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

صالح الفوزان
9:10 م الخميس، 01 فبراير 2024

يذكر الله بقلبه سرا دون التلفظ باللسان.. هل أذكاره صحيحة؟

ثعبان
4:18 م الخميس، 01 فبراير 2024

في هذا البلد.. تطلق ثعبانًا سامًا على زوجها وتهرب!

حادثة
4:04 م الخميس، 01 فبراير 2024

كارثة.. أب يلقي بابنيه من الطابق الـ 15 بالصين لهذا السبب الغريب

نائب أمير مكة
3:50 م الخميس، 01 فبراير 2024

نائب أمير مكة يدشن حملة "الدين يسر"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية
8:08 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. الموارد البشرية : منع عمل الأطفال الأقل من 15 سنة وضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين

2024-02-04_18-27-34
7:06 م الأحد، 04 فبراير 2024

بعد 15 يوما.. فيديو لأحدث عمليات البحث عن مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"

حساب المواطن
7:00 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. أرملة تعيش بمفردها في منزل زوجها المتوفي .. هل يشملها دعم حساب المواطن؟

99957-صيانة-الكعبة
6:36 م الأحد، 04 فبراير 2024

9 توجيهات مهمة لمرضى السكري أثناء الطواف وأداء المناسك

سكني
6:02 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. كيف يتم حساب الدعم لمستفيدي سكني؟

اختبار الورقي
5:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب غدًا الاثنين