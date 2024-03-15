حصلت على شهادة "موري" للأرقام القياسية.. "الشؤون الإسلامية" تنظم إفطارًا لــ60 ألف شخص بجاكرتا

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، اليوم الجمعة، مأدبة إفطار للصائمين بمسجد الاستقلال في العاصمة جاكرتا، الذي يعد أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.

وحضر حفل الإفطار الملحق الديني الشيخ أحمد الحازمي، وعدد من الشخصيات الإسلامية في إندونيسيا.





برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين



شهادة "موري" للأرقام القياسية لإقامة أطول مائدة إفطار في آسيان





نظمت تجاوز عدد الحضور (6000) صائم من الرجال والنساءنظمت #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، مساء أمس، مأدبة إفطار للصائمين بمسجد الاستقلال في العاصمة #جاكرتا ، الذي يعد أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا،… pic.twitter.com/yu6yOxsSWR March 15, 2024

جاء ذلك ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا العام 1445هـ، الذي تنفذه الوزارة في عدد من دول العالم، حيث تجاوز عدد الحضور (6000) صائم من الرجال والنساء.وعبر الحضور عن شكرهم وامتنانهم للمملكة على هذا البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل عام بجمهورية إندونيسيا، وعلى هذه اللفتة الكريمة للشعب الإندونيسي، مثمنين الجهود والمساعدات المستمرة التي تقدمها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضاياهم.ونالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في إندونيسيا، على شهادة موسوعة "موري" للأرقام القياسية بجمهورية إندونيسيا، وذلك لإقامتها أطول مائدة إفطار للصائمين في دول الآسيان لهذا العام 2024م، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بإندونيسيا.وتسلم الشهادة الملحق الديني أحمد الحازمي، بحضور حاكم مدينة ماكاسر في ولاية سولاويسي الجنوبية داني فومتنتو، وعددٍ من الشخصيات السياسية والإسلامية ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية بالولاية.وأوضح الحازمي أن طول المائدة بلغ (2500) متر، 2 كيلو ونصف، وبلغ عدد الحضور للإفطار أكثر من 15 ألف مسلم، مبيناً أن هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي والإنساني لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين،