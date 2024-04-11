حصان يقتحم محطة قطار.. وهذا ما فعله!

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اقتحم حصان، محطة قطار في أستراليا، ليل الجمعة، دون أن يتعرض لضرر أو يصيب أيًا من الركاب بأذى.

حدثت الواقعة في محطة قطار جنوب غرب سيدني قبل منتصف ليل الجمعة بقليل، عندما التقطت لقطات كاميرات المراقبة، حصانًا يهرول على رصيف محطة "وارويك فارم" هربًا من أمطار غزيرة في موقف السيارات.





تصرف غريب



ومن الشائع مشاهدة الخيول في "وارويك فارم"، حيث من المرجح أن تراها تركض حول حلبة السباق في أحد أشهر حلبات السباق بأستراليا.لكن من الغريب رؤيتها في محطة القطار، حيث تظهر كاميرات المراقبة الحصان يخرج من البوابة ويدخل محطة القطار من موقف السيارات.وأخذ الحصان يركض ذهابًا وإيابًا على الرصيف لمدة خمس دقائق تقريبًا، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وأبلغت الشرطة الفريق الأمني لقطارات سيدني بالحادث، وطلبت من القطارات القريبة من المنطقة أن تبطئ سرعتها.ووصل صاحب الحصان إلى المحطة بعد حوالي 15 دقيقة لكبح جماح الحصان وإعادته إلى المنزل.