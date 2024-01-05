حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد أثناء الصلاة في إندونيسيا

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وثق مقطع فيديو لحظة وفاة إمام مسجد بشكل مفاجئ أثناء الصلاة في إندونيسيا.





المؤذن يكمل الصلاة بجانب الإمام الممدد على الأرض اضافة اعلان



وأظهر الفيديو الإمام وهو يؤم المصلين لأداء الصلاة، وعند السجود ظل الإمام ساجدًا لوقت أكثر من المعتاد ثم سقط على الأرض، وأثناء ذلك رفع المؤذن رأسه وشاهد الإمام ممددًا على الأرض.وأظهرت اللقطات التالية من الفيديو المؤذن وهو يتقدم الصفوف ويقف بجوار الإمام ويؤم المصلين لاستكمال الصلاة.