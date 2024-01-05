الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد أثناء الصلاة في إندونيسيا

وفاة أمام مسجد
حسن الخاتمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وثق مقطع فيديو لحظة وفاة إمام مسجد بشكل مفاجئ أثناء الصلاة في إندونيسيا.

المؤذن يكمل الصلاة بجانب الإمام الممدد على الأرضاضافة اعلان

وأظهر الفيديو الإمام وهو يؤم المصلين لأداء الصلاة، وعند السجود ظل الإمام ساجدًا لوقت أكثر من المعتاد ثم سقط على الأرض، وأثناء ذلك رفع المؤذن رأسه وشاهد الإمام ممددًا على الأرض.
وأظهرت اللقطات التالية من الفيديو المؤذن وهو يتقدم الصفوف ويقف بجوار الإمام ويؤم المصلين لاستكمال الصلاة.
 

اقرأ أيضا

عاجل.. للطلاب.. 9 نصائح لا تفوتك للاستفادة من إجازة الفصل الدراسي الثاني

خطيب المسجد الحرام: عقيدة المسلم الصحيحة لا مساومة عليها (فيديو)

تشبه "بيتزا ببيروني".. ناسا تلتقط صورًا مذهلة لأكبر أقمار المشتري (صور)

هكذا خدعت منصات التواصل الاجتماعي الشباب بأفكار الثراء السريع

هل يشرع دعاء القنوت في صلاة الفجر يوميا؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الطفلة
6:52 م الخميس، 04 يناير 2024

طفلة أفريقية تحفظ نسب النبي ﷺ المتفق عليه حتى عدنان

ا
5:13 م الخميس، 04 يناير 2024

رقم قياسي لسعر "حبة فقع" بسوق شعبي

غفغ
4:51 م الخميس، 04 يناير 2024

لهذا السبب.. الأرض أسرع من الطائرة المدنية بنحو 122 مرة في يناير

دجاج
2:55 م الخميس، 04 يناير 2024

حقيقة لا خيال.. كيف يمكنك فهم لغة الدجاج؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
8:18 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن لأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص الدعم

أمطار غزيرة على عسير
7:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على مكة وهذه المناطق لـ 11 مساءً

حوادث الطرق1
6:03 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. "مرور الرياض" يقبض على قائد مركبة دهس شخصين وتوفى أحدهما

العالم فى اسبوع
5:58 م الجمعة، 05 يناير 2024

العالم في أسبوع.. شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات واستخدام اسم "السعودية" تجاريًا

أمطار غزيرة
5:35 م الجمعة، 05 يناير 2024

طقس أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق

علم السعودية
5:09 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. 4 شروط لاستخدام اسم "السعودية" تجاريًا