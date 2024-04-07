حذر الإسلام منه.. كيف تنشأ مشاعر الحسد داخل الإنسان؟

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الحسد من الصفات الذميمة التي حذر منها الإسلام، ونهى عنها، وهو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو تمني زوالها من الآخرين دون الرغبة في امتلاكها.





الحسد في القرآن والسنة



كيف تنشأ مشاعر الحسد لدى الإنسان؟



وقد ورد الإشارة إليه في القرآن. قال تعالى: "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا" (النساء:54-55). وقال تعالى: "وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ" (الفلق:5).وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".وكشف الدكتور ياسر الدباغ، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، عن كيف تنشأ مشاعر الحسد لدى الإنسان.وقال الدباغ في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "جذور الحسد مرتبطة بدقائق وتفاصيل منذ بداية حياة الإنسان وعلاقاته، وخاصة مع الأم".وأوضح أن الطريقة التي ينشأ بها الحسد ترتبط بطبيعة تكوين هذه العلاقات المبكرة، ولذلك تدخل في عملية تكوين شخصية الإنسان.وأشار إلى أن الإنسان الذي لديه القدرة على مراجعة نفسه ويستبصر ويفكر بشكل انعكاسي ويحلل ما يحدث له، يمكن أن يصل إلى فهم مصدر المشاعر هذه، وأيضًا من خلال المعالجات التحليلية نستطيع الوصول إلى مصدر هذه المشاعر.واستدرك استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين: "لكن في الحقيقة، إذا لم تتمكن من الوصول إلى مصدر وهدف هذا الشعور، فهذا لا يعني أنه ليس له مصدر أو أهمية".