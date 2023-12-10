حدث نادر.. سوق خليجي يمتلأ بالبطيخ في فصل الشتاء

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تداول نشطاء في سلطنة عمان مقطع فيديو يوثق مشهدا طريفا ونادر الحدوث لأحد الأسواق يباع فيها البطيخ في فصل الشتاء.





البطيخ في سوق نزوى بسلطنة عمان: اضافة اعلان



أهم فوائد البطيخ:





حدث نادر تواجد البطيخ في سوق نزوى اليوم في فصل الشتاء

الحديث مع الوالد حامد عن فوائد البطيخ ومضاره

مشاهدة ممتعة

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تصوير : أحمد الهاشمي البطيخ مسمى محلي لأحد الفواكه الصيفية المميزةحدث نادر تواجد البطيخ في سوق نزوى اليوم في فصل الشتاءالحديث مع الوالد حامد عن فوائد البطيخ ومضارهمشاهدة ممتعةإذا كان لديك أي إضافة نسعد بذكرها في التعليقاتتصوير : أحمد الهاشمي pic.twitter.com/oTAqu4JRm6 December 8, 2023

ونشر مقطع الفيديو حساب "الخيمة العمانية"، والذي التقطته ىعدسة المصور أحمد هاشمي، وعلق عليه بالقول :" مشاهدة ممتعة .. البطيخ مسمى محلي لأحد الفواكه الصيفية المميزة حدث نادر تواجد البطيخ في سوق نزوى في فصل الشتاء الحديث مع الوالد حامد عن فوائد البطيخ ومضاره" .كما اظهر مقطع فيديو آخر طفلا يبع ثمار البطيخ ويمازح أحد رواد السوق قائلا :" كله بقريال".1-يمنع الإصابة بالسرطان: يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين التي ترتبط بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي.ويقلل الليكوبين خطر الإصابة بالسرطان من خلال تقليل عامل النمو شبيه الانسولين "آي جي أف"، وهو عبارة عن بروتين يساعد على انقسام الخلايا، ويقال إن المستويات العالية من هذا البروتين تزيد فرص الإصابة بالسرطان.2- تحسين صحة العيون: يساعد الليكوبين على حماية العين من الالتهاب والأضرار المؤكسدة. ويعمل بوصفه مركبا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، الأمر الذي قد يساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.3- يعزز صحة القلب: يعتقد أن المحتوى العالي من الليكوبين في البطيخ يقلل من خطر أمراض القلب، فهو يقلل من الكوليسترول السيئ وضغط الدم، إذ وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأميركية لارتفاع ضغط الدم، فإن البطيخ يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ويخفضه لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.