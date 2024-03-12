حدث في 2 رمضان.. تخطيط "القيروان" قاعدة انطلاق الجهاد والفتوحات إلى بلاد المغرب

أ أ

تستعرض صحيفة "تواصل" طوال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت في هذا الشهر الكريم.

وشهد اليوم الثاني من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث مهمة غيرت ملامح التاريخ الإسلامي، منها ما حدث في عام 50 هـ، حيث بدأ التخطيط لمدية القيروان لتكون قاعدة انطلاق الجهاد والفتوحات إلى بلاد المغرب.







الشروع في بناء مدينة القيروان



القيروان أقدم وأهم المدن الإسلامية



4 قرون عاصمة للإسلام في إفريقيا



أين تقع مدينة القيروان؟



علماء ومعالم مدينة القيروان



وحسب المؤرخين، ففي اليوم الثاني من شهر رمضان شرع في بناء مدينة القيروان، بإشراف فاتحها عقبة بن نافع "رضي الله عنه" والقيروان كلمة معربة عن "كاراوان" باللغة الفارسية ومعناها موضع النزول.وتعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية، بل هي المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب ويعتبر إنشاء مدينة القيروان بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في المغرب العربي.وكانت مدينة القيروان تلعب دورين مهمين في آن واحد، هما: الجهاد والدعوة، فبينما كانت الجيوش تخرج منها للغزو والتوسعات، كان الفقهاء يخرجون منها لينتشروا بين البلاد يعلِّمون العربية وينشرون الإسلام.وعلى مدار أربعة قرون بقيت القيروان عاصمة الإسلام الأولى لإفريقيا والأندلس ومركزًا حربيّا للجيوش الإسلامية ونقطة ارتكاز رئيسة لإشاعة اللغة العربية. وعندما تذكر القيروان يذكر القائد العربي الكبير عقبة بن نافع.وتقع القيروان في تونس حيث تبعد عن العاصمة حوالي 160 كيلو متر مربع، ويبلغ تعداد سكانها 186،653 نسمة، يتوسطها مسجد عقبة بن نافع.وتشتهر القيروان في التاريخ بعلمها وفقهائها، في مقدمتهم الفقيه عبد الله بن أبي القيرواني صاحب الرسالة الفقهية، ومن أهم معالم القيروان جامع عقبة بن نافع.