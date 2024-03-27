حدث في 17 رمضان.. انتصار المسلمين في غزوة بدر الفاصلة بين الحق والباطل

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تستعرض صحيفة "تواصل" طوال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت في هذا الشهر الكريم.

وفي رمضان، وقعت أحداث جسام غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث، كان أهمها انتصار النبي ﷺ وأصحابه على مشركي قريش في غزوة بدر.

وفي مثل هذا اليوم 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة، كان يوم الفرقان والنصر للإسلام في أول المعارك الفاصلة بين الحق والباطل وهي غزوة بدر.





متى وقعت غزوة بدر الكبرى؟



أول معركة في الإسلام



تفاصيل أحداث القتال في غزوة بدر



عدد جيش المسلمين ثلث عدد الكفار



يوم مد الله المسلمين بمدد من الملائكة



عدد القتلى بين الطرفين في غزوة بدر



آثار يوم الفرقان وما حدث في غزة بدر



غزوة بدر تُسمى أيضًا بـ "غزوة بدر الكبرى وبدر القتال ويوم الفرقان"، هي غزوة وقعت في 17 من رمضان في العام الثاني للهجرة بين المسلمين بقيادة الرسول ﷺ، وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي القرشي.وتُعد غزوةُ بدر أولَ معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة، وقد سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيها.بدأت المعركة بمحاولة المسلمين اعتراضَ عيرٍ لقريشٍ متوجهةٍ من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان بن حرب، ولكن أبا سفيان تمكن من الفرار بالقافلة، وأرسل رسولاً إلى قريش يطلب عونهم ونجدتهم، فاستجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين.كان عددُ المسلمين في غزوة بدر 300 وبضعة عشر رجلًا معهم فَرَسان و70 جملاً، وكان تعدادُ جيش قريش 1000 رجلٍ معهم 200 فرس، أي كانوا يشكِّلون ثلاثة أضعاف جيش المسلمين من حيث العدد تقريبًا.وفي صبيحة يوم 17 رمضان, رتب النبي ﷺ الجيش في الصفوف، وبدأ القتال بين الفريقين بمبارزات فردية ثم كان الهجوم والتحام الصفوف.وأمد الله المسلمين بمدد من الملائكة قال تعالى: "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ".وكانت نتيجة المعركة مقتل عدد من زعماء المشركين منهم عمرو بن هشام "أبو جهل", وأمية بن خلف، و العاص بن هشام.وبلغ عدد قتلى المشركين يومئذ سبعين رجلاً, وأسر منهم سبعون, وفر من تبقى من المشركين تاركين غنائم كثيرة في ميدان المعركة, وأقام الرسول ﷺ ببدر ثلاثة أيام، ودَفن شهداء المسلمين فيها, وهم 14 شهيدًا.وكانت موقعة بدر من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، ولذا سماها الله تعالى في كتابه بـ "يوم الفرقان" لأنه فرق بها بين الحق والباطل, وكان لها أعظم الأثر في إعلاء شأن الإسلام وإعزاز المسلمين.