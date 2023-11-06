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حتى يُحسن الله إليك.. "الخثلان" يوضح فضل الإكثار من الصدقة

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، فضل الإكثار من الصدقة.

فضل الإكثار من الصدقةاضافة اعلان

وقال على حسابه في منصة "إكس"، إنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي ﷺ قلن له: أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال: "أطولكن يدًا"، فأخذن قصبة يذرعنها، فكانت سودة أطولهن يدًا، ثم إن زينب كانت أسرعهن لحوقًا بالنبي ﷺ وليس سودة، فعلمن أن مراده بطول اليد كثرة الصدقة، وكانت زينب أكثرهن صدقة؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق.

فضل البذل والإنفاق في سبيل الله

ووجه الخثلان نصيحة، بأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على البذل والإنفاق في سبيل الله، فالصَّدقة لها شأنٌ عظيم، فهي تدفع البلاء عن الإنسان، وتقيه حرَّ الشَّمس يوم القيامة.

المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة

وأشار إلى قول النبي ﷺ: "إن المؤمن يكون في ظلِّ صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الخلائق"، والنفقة مخلوفة "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ"، ومن أحسَنَ إلى الفقراء والمساكين أحسن الله إليه.

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