حتى لا تُصاب بخيبة أمل.. 4 خطوات لجعل أحلامك حقيقة

أ أ

على الرغم من أنهم يمتلكون أهدافًا في الحياة، إلا أن كثيرًا من الناس لا يسعون لتحقيقها، مما يصيبهم بخيبة أمل، لكن أحد الخبراء كشف عن أربع خطوات لتحويلها إلى حقيقة. اضافة اعلان

ويقول بن ستوكين، خبير تحقيق الأهداف في شركة "ويست بيك" الاستشارية لأداء الأعمال، إن المفتاح لتحقيق الأهداف بعيدة المنال هو أن تكون منهجيًا في نهجك وألا تحلم بخطة فحسب.

وكشف الخبير عن تقنياته التي يمكن أن تدفعك لتحقيق أهدافك في الحياة، والتي تشمل العثور على الأشخاص المناسبين لمشاركة تطلعاتك معهم وكيفية تأخير الهزيمة.





أخبر أصدقاءك وعائلتك



"تأخير الفشل" و"استخدم السبب"



اكتب أهدافك وضع حدًا زمنيًا



إجراءات صغيرة



وقال ستوكين لموقع "ديلي ميل"، إن أكبر "عائق" يمنع الناس من تحقيق أهدافهم هو الشعور بالوحدة، لذا شدد على أهمية إخبار أصدقائك وعائلتك بما تهدف إلى تحقيقه، حتى يذكروك بهذا الهدف ويشجعوك على تحقيقه.وتحدث عن تجربته لإكمال سباق ثلاثي شاق للرجل الحديدي يتكون من 2.4 ميلاً من السباحة، و112 ميلاً من ركوب الدراجات، و26 ميلاً من الجري.إذ نشر هدفه على موقع الوظائف "لينكد إن"، وسرعان ما وصلته عشرات الرسائل من أشخاص يتمنون له التوفيق، بينما وصفه الكثيرون بأنه مجنون.وتابع: "بعد ذلك، بحثت عن الأشخاص الذين يخططون للمشاركة في سباق الترياتلون في وقت مماثل، وشاركنا خطط التدريب وعملنا معًا. إن الجمع بين المسؤولية العامة عن مشاركة أهدافك مع وجود فريق دعم يجعلك أكثر عرضة للنجاح".وقال إن تأخير الفشل هو أسلوب أساسي عند تحقيق الأهداف، وهو "يعني دفع نفسك دائمًا للقيام بشيء آخر. قد لا تتمكن من تحقيق جميع أهداف المبيعات الخاصة بك اليوم، ولكن إرسال بريد إلكتروني آخر أو إجراء مكالمة أخرى يؤخر الفشل. وهذا الشيء الصغير غالبًا ما يكون كافيًا لتجاوز الركود التحفيزي".وأوضح "أن القيام بشيء بدلاً من لا شيء يضيف بعض الخطوات الجادة نحو الهدف".السلاح الثاني ضد المماطلة هو "استخدام السبب"، كما يشرح الخبير، ناصحًا: "ذكّر نفسك لماذا" حددت الهدف في المقام الأول. لماذا تعمل بجد وثبات لتحقيق هذا الهدف الذي يبدو بعيد المنال؟". وستكون الإجابة فريدة بالنسبة لك والمفتاح للحفاظ على ثباتك.كما نصح الخبير بوضع التذكيرات في الأماكن واللحظات التي من المحتمل أن ترغب في الاستسلام فيها. وقال إن الرياضيين يكتبون في كثير من الأحيان أسماء الأطفال على أجسادهم لتذكيرهم بـ "السبب".لا يمكنك تحقيق أهدافك إذا لم تكن متأكدًا تمامًا مما تريد القيام به ومتى، كما ينصح ستوكين.وتشير الأبحاث إلى أن خمس الأشخاص فقط (20 بالمئة) يحددون أهدافًا بانتظام، وأقل من ثلاثة بالمئة يكتبون هذه التطلعات فعليًا.والأسوأ من ذلك أن 1 في المئة فقط من الأشخاص يعملون فعليًا على تحقيق أهدافهم كل يوم، كما يقول ستوكين.وقال الخيبر: "اكتبه. كن دقيقًا. يجب أن يكون الهدف قابلاً للقياس، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون شيئًا غامضًا مثل "أن تكون سعيدًا" أو "الشعور بالرضا" - يجب أن تكون قادرًا على قياس أنك قد حققت هدفك".وأضاف: "أخيرًا، تأكد من أن له حدًا زمنيًا. متى ستحقق هذا الهدف؟ إذا لم يكن هناك حد زمني، فليس هناك ضغط لإنجازه، وسوف تستمر في تأجيله حتى الغد".يقول ستوكين إن اتخاذ إجراءات صغيرة لتحقيق هدفك يساعد في جعله حقيقة، حتى لو كان شيئًا صغيرًا مثل الركض إلى نهاية الشارع.وأضاف: "يقال في كثير من الأحيان أن الجزء الأصعب من كتابة كتاب هو البدء، والشيء الأكثر صعوبة في ممارسة الجري هو ارتداء حذائك الرياضي".وتابع: "أنت بحاجة إلى مخطط يبدأ بالقيام بشيء ما اليوم. عند الذهاب للجري، بمجرد اتخاذ الخطوة الصغيرة الأولى لارتداء حذائك الرياضي، لن يكون هناك الكثير من العمل للخروج من الباب والركض لمسافة خمسة أمتار. بمجرد أن تركض لمسافة خمسة أمتار، فإن الركض حتى نهاية الطريق لا يبدو صعبًا للغاية".