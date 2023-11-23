حالة نادرة .. العثور على ذبابة حية داخل أمعاء رجل

أ أ

في حالة نادرة مثيرة للحيرة، عثر أطباء على ذبابة داخل أمعاء رجل أثناء فحص القولون بالمنظار، وهي سليمة تماماً وعلى قيد الحياة.





حالة طبية نادرة اضافة اعلان



النغف المعوي



وفي التفاصيل، كان المريض، البالغ من العمر 63 عاماً، قد ذهب لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة هذا العام.ووضع الأطباء كاميرا داخل أمعائه لإجراء تنظير القولون، وكانت العملية تسير بشكل طبيعي حتى وصلوا إلى القولون المستعرض، وهو أعلى الأمعاء الغليظة، حيث تم العثور على الذبابة. ويقول الأطباء إن كيفية وصول الذبابة إلى هذا المكان لا يزال لغزاً.وقال الأطباء، من كلية الطب بجامعة ميسوري، في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي: "تمثل هذه الحالة اكتشافاً نادراً جداً بمنظار القولون. إنه لغز، ولا نعرف كيف وصلت الذبابة السليمة إلى القولون المستعرض".في سياق متصل، أوضح المريض إنه لم تظهر عليه أي أعراض وليس لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. وأضاف أنه تناول فقط السوائل الصافية في اليوم السابق للإجراء لإفراغ الجهاز الهضمي، كما كان مطلوباً منه. وفي المساء الذي سبق صيامه الذي استمر 24 ساعة، قال إنه تناول وجبة من البيتزا والخس، لكنه لا يتذكر وجود ذبابة في طعامه.ومن المعروف في حالات نادرة أن الذباب ويرقاته يصيب الأمعاء البشرية في حالة تسمى النغف المعوي، لكن ذلك يحدث عند تناول طعام يحتوي على بيض الذباب واليرقات. وفي حالات نادرة، يمكن للبيض أن ينجو من حمض المعدة ويفقس، ثم ينمو داخل الجسم. وقد تم ربط هذه الظاهرة في السابق بالموز الفاسد.