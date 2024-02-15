حالة نادرة.. أمريكية تلد مرتين في 6 أشهر

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أنجبت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مرتين خلال ستة أشهر فقط، وبحسب تقارير إعلامية، فقد أنجبت السيدة طفلين، أحدهما يبلغ الآن من العمر سنة واحدة والآخر عمره 6 أشهر.





أمريكية تنجب طفلين في 6 أشهر فقط



ولادة طفلان من الرحم في أوقات منفصلة



حدوث الحمل الفائق حالة نادرة عالميا



وأوضحت جيسيكا، أن ذلك ممكن فقط من خلال عملية الحمل الفائق، إذ يمكن من خلاله للمرأة أن تحمل مرة أخرى، حتى لو كانت حاملاً بالفعل، ويعتبر الحمل الفائق حالة طبية نادرة للغاية.وقالت: في حالة الحمل الفائق يولد طفلان في نفس الرحم في أوقات منفصلة وهو نادر عند البشر، ويتم ملاحظته في الحيوانات بشكل متكرر.وبحسب التقارير، فإن الحمل الفائق هو حالة نادرة جداً، وحتى الآن تم الإبلاغ عن 10 حالات فقط من هذه الحالة في جميع أنحاء العالم.والحمل الفائق، هو أن يُزرع الجنين في بطانة الرحم ويبدأ في النمو خلال الدورة الشهرية التالية، تحدث نفس الأحداث، وينضم الجنين الجديد إلى الآخر في الرحم.ويعد الحمل الفائق نادراً جداً، لدرجة أن الباحثين ليس لديهم بيانات كافية لتأكيد الأسباب.