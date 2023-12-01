حالة طبية نادرة.. حكاية سبعينية أنجبت توأمين

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أنجبت امرأة أوغندية في السبعين من العمر توأمين، في حالة طبية نادرة وإنجاز استثنائي.





إنجاب سبعينية توأمين حالة نادرة جدًا اضافة اعلان





الأم والأطفال بصحة جيدة



إنجاب طفلة قبل 3 سنوات



لم ترزق بأطفال من زوجها الأول والثاني غاضب



وقال الطبيب إدوارد تامالي سالي، الذي أشرف على حملها وولادتها، إن إنجاب امرأة سبعينية توأمين حالة نادرة جدًا.ووصفت الأم سافينا ناموكوايا ولادة توأميها، وهما صبي وفتاة، بأن ما حدث يعد "معجزة".وأشار الطبيب إلى أن الأم والأطفال بصحة جيدة وما زالوا تحت المراقبة في منشأة طبية بالعاصمة كمبالا.وتعيش سافينا ناموكوايا في ريف ماساكا، على بعد حوالى 120 كيلومترًا غرب العاصمة الأوغندية.وأنجبت المرأة السبعينية طفلة قبل 3 سنوات، بعد أن وُصفت بأوصاف غير لائقة لأنها فشلت في الإنجاب في السابق.ولم ترزق بأطفال من زوجها الأول الذي توفي عام 1992، كما أن زوج ناموكوايا الحالي، الذي التقت به في عام 1996، لم يأت لحضور الولادة، ما أثار استياءها كثيرًا.وقالت: "ربما هو غير سعيد لأنني أنجبت توأمين، خوفًا من المسؤوليات التي تصاحب ذلك".