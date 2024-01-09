حالة استنفار قصوى.. الضفادع آكلة اللحوم تغزو الولايات المتحدة

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حث مسؤولو الحياة البرية بالولايات المتحدة، المواطنين على قتل ضفادع الأشجار آكلة اللحوم القادمة من كوبا بعد أن شُوهدت في أنحاء مختلفة من البلاد. اضافة اعلان

يأتي ذلك تحسبًا لحدوث "مشاكل بيئية" جراء التهام الضفادع وهي في بحجم يد الإنسان للأنواع الأخرى الأقل منها حجمًا في أمريكا الشمالية.





إفرازات الضفادع



ملاذ ضفادع الأشجار



هجرة ضفادع الأشجار



تهديد بيئي



وتفرز الضفادع أيضًا سائلًا مزعجًا من الجلد عند لمسها، مما يؤدي إلى عواقب على البشر أو الحيوانات الصغيرة التي لم تتم دراستها بعد.مع ذلك، فإن مسؤولي الحياة البرية غير متأكدين من مدى انتشار هذا الضفدع آكل اللحوم الاستوائي، الذي وصل إلى فلوريدا قادمًا من كوبا وجزر كايمان وجزر الباهاما.وأفاد علماء الأحياء التابعون للولاية، أن بعض ضفادع الأشجار الكوبية وصلت إلى أقصى الشمال حتى تشاتانوجا بولاية تينيسي وتقوم بسرعة بوضع إستراتيجيات للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء.وفقًا لعالم أحياء الحياة البرية في قسم موارد الحياة البرية بإدارة الموارد الطبيعية في جورجيا، فإن "الشيء الوحيد الذي تعلموا الاستفادة منه، هو الأشياء التي نبني منها منازلنا".وقال دانييل سولينبرجر، كبير علماء الأحياء البرية، والمتخصص في علم الزواحف والبرمائيات: "من المعروف أنها تختبئ في صناديق المحولات".وأضاف لصحيفة "أوجوستا كرونيكل": "الصناديق الكهربائية أكثر دفئًا بسبب مقاومة الكهرباء"، مما يوفر لضفادع الأشجار ملاذًا من البرد.وأوضح أن "المجموعة المتكاثرة" الوحيدة المعروفة لضفادع الأشجار الكوبية في جورجيا موجودة في جزيرة جيكل، وهي حديقة ساحلية تابعة للولاية تقع على بعد 50 ميلاً شمال فلوريدا".وحثت الهيئة المكلفة بإدارة متنزه جزيرة جيكل الحكومي في جورجيا، الزائرين على المساعدة في مراقبة ضفدع الشجرة الكوبي عبر الخط الساخن الخاص بها.لكن ضفادع الأشجار آكلة اللحوم أثبتت مهارتها في الهجرة، وفقًا لسولينبرجر، لا سيما عن طريق الاختباء في شحنات النباتات المنزلية والنباتات المباعة لأغراض البستنة والمناظر الطبيعية.قال عالم الأحياء الكبير في الحياة البرية للصحفيين المحليين إن سكان المدن الساحلية مثل برونزويك وسافانا بجورجيا شهدوا تكاثر الضفادع آكلة اللحوم في أحواض الاحتفاظ والخنادق، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستزحف غربًا.وأضاف: "لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل إلى الداخل، لأنها استوائية إلى حد ما".وقال جيمس ستراود، الأستاذ المساعد في علم الأحياء في معهد جورجيا للتكنولوجيا، لموقع "ديلي ميل" إنه "من الممكن أن تمثل ضفادع الأشجار الكوبية تهديدًا بيئيًا جديدًا لأنواع الحشرات المحمية في جورجيا".وأضاف: "إن ضفادع الأشجار الكوبية قادرة أيضًا على إفراز سائل مهيج من جلدها عند لمسها. في حين أنه من غير المعروف أن هذا سام للإنسان أو الحيوانات الصغيرة، إلا أن العواقب البيئية الأوسع في البيئات الجديدة لا تزال غير مدروسة".