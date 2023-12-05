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حادث مفجع.. أمٌّ تدفع حياتها ثمنًا لإنقاذ ابنتها من سمكة قرش

سمكة قرش 11
سمكة قرش
أ أ
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توفيت امرأة أثناء محاولتها إنقاذ ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، من سمكة قرش على أحد الشواطئ المزدحمة بالمكسيك.
وكانت ماريا فرناندا مارتينيز خيميني، البالغة من العمر 25 عامًا تعمل على إنقاذ ابنتها عندما مزقت سمكة قرش ساقها اليسرى، وذلك على شاطئ مدينة بلايا ميلاكي، بولاية خاليسكو بالمكسيك يوم السبت.اضافة اعلان

تفاصيل الحادث 

ووفقًا لتقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأم كانت في الماء مع طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات والتي نجت من الحادث دون أن تصاب بأذى.
وأظهرت لقطات مصورة، أشخاصًا يسحبون جثة الضحية إلى الأرض، إلا أن شدة الهجوم أدت إلى وفاتها متأثرة بجراحها.
وقال مصدر إخباري محلي، إن الضحية كانت تبتعد حوالي 20 مترًا عن الشاطئ عندما وقع الحادث، لكنها تمكنت من وضع طفلتها على متن قارب قابل للنفخ قبل أن يسحبها القرش بعيدًا. 
وأفاد الموقع أن ساقها "قُطعت" وغرقت في مكان الحادث.

إغلاق الشاطئ

وأغلقت السلطات الشواطئ في ميلاكي وبارا دي نافيداد أمام السباحة كإجراء احترازي.
وتعد هجمات القرش نادرة نسبيًا في المكسيك.
وفي عام 2019، نجا غواص أمريكي من عضة سمكة قرش في ساعده في خليج ماجدالينا قبالة ساحل باجا كاليفورنيا سور.

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