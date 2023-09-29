حادث غريب.. طفل يسقط من السيارة دون أن ينتبه والده!

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لم ينتبه الأب لسقوط نجله من السيارة إلا بعد نصف ساعة من الحادث، مما أشعل موجة من الجدل في لبنان.

وانتشرت صورة طفل صغير مدمى الوجه بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





تفاصيل الحادث



وفي التفاصيل المتداولة حول الحادث، فقد عثر سكان الميناء في مدينة طرابلس شمالي البلاد، على طفل مصاب برضوض في الوجه والقدمين بالقرب من الطريق المؤدي إلى سكة القطار.وسارعوا إلى الاتصال بفرق الإسعاف التي عملت على مداواة الصغير ميدانيًا، ليسلّم لاحقًا إلى والديه.وأظهرت التفاصيل، أنه خلال وجود الطفل في السيارة مع والده الذي كان يستمع إلى الموسيقى الصاخبة، سقط من النافذة.وتابع الأب القيادة من دون الانتباه، ولم يشعر بغياب ابنه إلا بعد نحو نصف ساعة من سقوطه، وفق صحيفة "النهار".