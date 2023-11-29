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جزيرة للبيع مقابل 2.5 مليون دولار

جزيرة
جزيرة بريتي جو روك
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فلوريدا كيز هي سلسلة من الجزر المرجانية بالولايات المتحدة، يبلغ إجمالي طولها حوالي 290 كيلومترًا.
وتقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة فلوريدا بين خليج المكسيك والمحيط الأطلسي. اضافة اعلان
وفي آخر إحصاء رسمي قدر عدد سكان فوريدا كيز بـ 79 ألفًا و535 نسمة.

جزيرة بريتي جو روك

وتعد جزيرة "بريتي جو روك" واحدة من تلك الجزر  الخاصة في فلوريدا كيز، وقد عرضت للبيع مقابل 2.5 مليون دولار، وفقًا لوكالة "يو بي آي".
وأُدرجت الجزيرة الواقعة قبالة شاطئ ماراثون مباشرةً، مقابل 2.5 مليون دولار على موقع (Private Island Inc).
وجاء في الإعلان: "تقدم بريتي جو روك فرصة استثنائية لجعل فلوريدا كي ملكًا لك، كملاذ خاص مع منزل أحلامك، أو كإيجار ناجح لقضاء العطلات كما كانت الجزيرة بالفعل في الماضي".

تدمير المنزل الوحيد بالجزيرة

وظهرت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 9190 قدمًا مربعًا في حلقة عام 2014 من برنامج شراء الشاطئ على قناة HGTV.
لكن تم تدمير منزل الأسرة الواحدة الموجود في العقار بسبب إعصار إيرما في عام 2017.
وأوضح إعلان البيع أن "الخطط جارية لبناء منزل جديد تمامًا لأسرة واحدة هنا، والذي سيوفر مناظر خلابة لخليج المكسيك ومناظر غروب الشمس الرائعة".
وقال إن الجزيرة متصلة بكهرباء الشاطئ ومياه المدينة.

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