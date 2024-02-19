جزيرة تبلغ مساحتها نصف هونج كونج معروضة للبيع بـ 35 مليون دولار

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عرضت جزيرة ضخمة قبالة الساحل الغربي لتشيلي للبيع مقابل 35 مليون دولار.

وتوفر الجزيرة، المعروفة باسم "جزيرة فيرجن"، الفرصة لتكون مشرفًا على مساحة مترامية الأطراف من الأرض والبحر في أرخبيل باتاجونيا المذهل.

وتبلغ مساحة الجزيرة الخاصة –أكثر من 110.000 فدان، أي نصف مساحة هونج كونج، وأكثر من سبع مرات أكبر من مانهاتن بالولايات المتحدة وأكبر من جميع جزر فلوريدا كيز مجتمعة.







عرض نادر



طريقة الوصول إلى الجزيرة



وقال الوسيط جيف بورجر لصحيفة "ذا بوست أوف فيرجن آيلاند: "على الرغم من أن الجزر بشكل عام ليست مناسبة للجميع، إلا أن العثور على جزيرة بهذا الحجم، وتتميز بوفرة من السواحل والمياه العذبة والجمال الخام والخصوصية والعزلة أمر نادر".وأضاف أن المنطقة بالكامل لم يمسها أحد، مما يمثل "فرصة عظيمة للبناء".وتتميز الجزيرة الواقعة في جبال الأنديز بمجموعة واسعة من التضاريس، بما فيها أكثر من 150 ميلاً من الخط الساحلي، و80 بحيرة، وثلاث بحيرات كبيرة، و"جبال عالية تغوص في الوديان العميقة"، وغابات خضراء وضفاف رملية منخفضة. لكنها لا تحتوي حتى الآن على منزل واحد.ويعمل النظام البيئي المتنوع على حماية المنطقة من التغير البيئي، كما تفعل الجزر المجاورة والمضايق وقنوات المياه الهادئة المحيطة بها.و"تمتد جبال الأنديز - أطول سلسلة جبال على هذا الكوكب - على طول جزيرة فيرجن بأكملها، وتعمل كشاشة مناخية وعازل طبيعي للإقليم"، كما يصفها العرض. وأشار إلى أن "الحياة البرية لم تمس، حيث تعود لآلاف من منذ سنوات مضت".وللوصول إلى جزيرة فيرجن، يجب على الزوار السفر إلى مطار سانتياجو الدولي في تشيلي، ثم إلى مطار بلماسيدا، ومن ثم ركوب القارب أو المروحية.وأقرب المدن هي بويرتو أيسين وبويرتو تشاكابوكو في البر الرئيسي لتشيلي.