جريمة بشعة.. هذا ما فعلته لبنانية للتخلص من زوجها

تخلصت لبنانية من زوجها، بعدما دسّت السم له في طَبَق «ملوخية»، وجبته
المفضلة، ثم نقلت الجثة إلى منطقة جبلية في منطقة عاليه (جبل لبنان) وقامت بتشويهها
والتمثيل بها.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المرأة قامت باستدراج زوجها في 20 من أغسطس الماضي لتناوُل «الملوخية» المسمومة، ما أدّى إلى وفاته داخل المنزل الكائن في عاليه.
وأشارت إلى أن الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، إذ بعد وفاة الزوج، قامت
زوجته، بمساعدة رجلَين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس
الجبل، حيث ألقت كميّة من مادة «الأسيد» عليها بهدف تحلّلها قبل رميها.
تشويه الجثة بحمض الأسيد
وتم العثور على الجثة المشوّهة بعد نحو 3 أسابيع من الجريمة، وتم التعرف على الزوج من فحوص الحمض النووي، وأنه جرى توقيف أحد الشريكَين بارتكابها فيما لم يُعثَر على الآخَر حتى الساعة.
وكشفت شقيقة المغدور أن فادي كان قد ضَبَطَ، قبل نحو 10 أيام من اختفائه، زوجته
وهي تخونه، وكاد أن يطلق النار عليهما.
ضبط زوجته وهى تخونه
وأضافت، بعدما توسّلت إليه باشرا إجراءات الطلاق من دون جلبة إلى أن أوقعت به في 20 من أغسطس الماضي بعدما استدرجتْه بحجة إصلاح الخلاف بينهما.