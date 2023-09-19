جريمة بشعة.. هذا ما فعلته لبنانية للتخلص من زوجها

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تخلصت لبنانية من زوجها، بعدما دسّت السم له في طَبَق «ملوخية»، وجبته المفضلة، ثم نقلت الجثة إلى منطقة جبلية في منطقة عاليه (جبل لبنان) وقامت بتشويهها والتمثيل بها. اضافة اعلان

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المرأة قامت باستدراج زوجها في 20 من أغسطس الماضي لتناوُل «الملوخية» المسمومة، ما أدّى إلى وفاته داخل المنزل الكائن في عاليه.





تشويه الجثة بحمض الأسيد





ضبط زوجته وهى تخونه





تعمد التغطية على الجريمة



وأشارت إلى أن الجريمة تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، إذ بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة رجلَين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل، حيث ألقت كميّة من مادة «الأسيد» عليها بهدف تحلّلها قبل رميها.وتم العثور على الجثة المشوّهة بعد نحو 3 أسابيع من الجريمة، وتم التعرف على الزوج من فحوص الحمض النووي، وأنه جرى توقيف أحد الشريكَين بارتكابها فيما لم يُعثَر على الآخَر حتى الساعة.وكشفت شقيقة المغدور أن فادي كان قد ضَبَطَ، قبل نحو 10 أيام من اختفائه، زوجته وهي تخونه، وكاد أن يطلق النار عليهما.وأضافت، بعدما توسّلت إليه باشرا إجراءات الطلاق من دون جلبة إلى أن أوقعت به في 20 من أغسطس الماضي بعدما استدرجتْه بحجة إصلاح الخلاف بينهما.وبحسب تقارير في بيروت فإن الزوجةَ موقوفةٌ، وأنها عمدت للتغطية على الجريمة وصرف أنظار عائلة الزوج التي بدأت تسأل عنه بعد غيابه عن السمع لأربعة أيام.