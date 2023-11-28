جريمة بشعة.. محاكمة 6 طلاب لقيامهم بهذا الأمر بحق معلمهم

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بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، محاكمة 6 قُصّر، في مزاعم ضلوعهم في قتل مدرس التاريخ صامويل باتي وقطع رأسه، في أكتوبر 2020 بدوافع دينية. اضافة اعلان





حادثة إرهاب ديني أثارت رعبًا دوليًا



اتهام 5 طلاب بتشكيل منظمة إجرامية



القاتل لاجئ روسي من أصل شيشاني



ضجة كبرى في فرنسا وخارجها



وبدأت محاكمة الطلاب أمس الاثنين، فيما كان قد تم تصنيف مقتل باتي على أنه فعل من أفعال الإرهاب الديني وأثار رعبًا دوليًا.وأطلقت قوات الأمن الفرنسية النار على منفذ الهجوم وقتلته، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، من أصول روسية شيشانية.وتم اتهام 5 طلاب، تبلغ أعمارهم 14 و15 عامًا وقت الهجوم، بتشكيل منظمة إجرامية.كما تم اتهام تلميذ آخر، 13 عامًا، بتوجيه اتهامات كاذبة، يقال إنها تسببت في الهجوم.وكان قد تعرّض مدرّس التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عامًا للطعن في أكتوبر 2020، ثم قُطع رأسه، بالقرب من مدرسته في كونفلانس سانت أونورين (ضاحية باريس) على يد عبد الله أنزوروف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني.وتتم محاكمة الـ 6 أشخاص أمام محكمة الجنايات في هذه القضية التي أثارت ضجّة كبيرة في فرنسا وخارجها،وهؤلاء هم اثنان من أصدقاء المهاجم متّهمان بالتواطؤ في اغتيال إرهابي، وأربعة آخرون متّهمون بالانضمام إلى منظمة إرهابية إجرامية