جراحة عاجلة لثعبان برأسين!

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خضعت أفعى برأسين لعملية جراحية بولاية ميسوري الأمريكية، حيث لازالت تتعافى من الجراحة.

وكان من المقرر أن تغادر أفعى الجرذ الغربي ذو الرأسين، المسماة "تايجر – ليلي"، مركز باودر فالي للطبيعة هذا الأسبوع، لكنها ستبقى لفترة أطول لتلقي العلاج من حالة صحية بعد اكتشاف أنها عطست دمًا.





مشكلة صحية في مبيضي الأفعى



عملية جراحية لإزالة مبيضي الأفعى



وقالت لورين بيكر، عالمة الطبيعة في مركز باودر فالي للطبيعة، في بيان صحفي: "لقد أثار هذا على الفور علامة حمراء لدى موظفينا، وسرعان ما حصلنا على موعد لها مع فريق صحة الحيوان في حديقة حيوان سانت لويس".واكتشف الأطباء البيطريون أن مبيضي الأفعى كانا في حالة ركود ما قبل التبويض.وقال مايكل وارشو، الطبيب البيطري في حديقة الحيوان: "في ظل الظروف العادية، ينمو المبيض بصيلات، ثم يقوم بالتبويض في النهاية. وفي حالة تايجر-ليلي، بدأت الدورة الإنجابية، لكن الجريبات لم تتطور إلى بويضات، وبدلاً من ذلك استمرت في النمو وظلت ثابتة في مبيضها، مما أدى إلى التهاب وخطر العدوى".وخضعت الأفعى لعملية جراحية ناجحة لإزالة مبيضيها، وهي الآن تتعافى من العرض في مركز الطبيعة. وقال المسؤولون إنها ستبقى أثناء تعافيها، والذي من المتوقع أن يستغرق حوالي شهر، بحسب وكالة "يو بي آي".وعثر على الأفعى من قبل عائلة في مقاطعة ستون بولاية ميسوري في عام 2017. وقال الأطباء البيطريون إنها في الواقع توأم ثعبان متطابق ملتصق فشلا في الانفصال بشكل صحيح قبل الفقس.