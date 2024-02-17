جرأة في التصوير.. نهاية مروعة لرجل مع أسد داخل عرينه لأجل التقاط "سيلفي"

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أنهى أسد حياة رجل هندي، والذي تجرأ على الدخول إلى عرينه لأجل التقاط صورة "سيلفي".



أسد يلتهم رجلا داخل عرينه:

عرين الأسد:

وفي التفاصيل فقد التهم أسد آسيوي رجلاً بعد أن قفز إلى عرينه في جنوب الهند لالتقاط صورة سيلفي معه.ونقلت وسائل الإعلام المحلية، عن مسؤولي حديقة الحيوان أن رجلا يبلغ من العمر 38 عاماً، تسلق سياجا يبلغ ارتفاعه 12 قدماً وقفز إلى عرين الأسد في حديقة حيوان بولاية أندرا براديش، أمس الأول الخميس.وأوضحت أن الرجل قفز إلى القفص لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسد، حيث يعتقد أنه كان في حالة سُكْر، دفعته إلى هذا الفعل الجنوني.وكان أحد حراس الأمن أنهم أطلقوا إنذاراً عندما شاهدوه وهو يحاول تسلق السياج، وركضوا نحوه لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج الذي يوجد بداخله الأسد.وتابع قائلا: عندما رأى حراس الأمن يركضون نحوه، قفز الرجل إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً، والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسداً ولبؤتين، ما دفع الأسد إلى مهاجمته وإنهاء حياته.وقد تم انتشال الجثة، حيث وقفت الأسود بالقرب من بقايا الرجل حتى قام الموظفون القائمون على رعايتهم بالدخول إلى أقفاص التغذية.