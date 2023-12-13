ثعبان يختبئ في درج الجوارب.. وهذا ما فعله لحظة الإمساك به!

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عثرت أسرة من ولاية فلوريدا الأمريكية، على ثعبان مختبئ في درج الجوارب على متن منزلها العائم.
وقالت الأسرة إنهم كانوا على متن قاربهم بالقرب من شاطئ ريفييرا عندما فتحوا درج الجوارب ووجدوا ثعبان فأر شرقي أصفر اللون ينظر إليهم.
الثعبان هرب من الطقس القاسيويعتقد أفراد الأسرة أن الثعبان تسلل إلى القارب أثناء البحث عن مأوى من الطقس القاسي.
واستطاع أحد أصدقاء الأسرة الإمساك على الثعبان، لكنه تمكن من عضة في يده. غير أن الإصابة لم تكن خطيرة، نظرًا لأن ثعابين الفئران ليست سامة.
وأفادت وكالة "يو بي آي" بأنه تم نقل الثعبان إلى بيئته الطبيعية.
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