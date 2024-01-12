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ثعبان سام يختبئ في الملابس الداخلية لطفل عمره 3 أعوام

ثعبان
الثعبان يختبئ في درج الملابس
أ أ
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عثرت أم أسترالية على واحدة من أكثر الثعابين السامة في العالم مختبئًا في درج ملابس ابنها الداخلية.
وقال مارك بيلي، صائد الثعابين في ملبورن، إنه تم استدعاؤه إلى منزل حيث عثرت امرأة على الثعبان البني الشرقي الذي يبلغ طوله 5 أقدام في درج الملابس الداخلية لابنها البالغ من العمر 3 سنوات.اضافة اعلان

ثاني أكثر أنواع الثعابين سمية في العالم

ونشر بيلي مقطع فيديو يظهر اللحظة التي فتح فيها الدرج داخل غرفة نوم الصبي، حيث كان يختبئ الثعبان الذي يعد ثاني أكثر أنواع الثعابين سمية في العالم.
وعلق بيلي، قائلاً: "هذا ليس شيئًا تراه كل يوم".
وأشار إلى أن الثعبان اختبأ على ما يبدو داخل بعض الملابس التي أحضرتها والدة الطفل من حبل الملابس في اليوم السابق، وانتهى الأمر بوضعها في الدرج مع الملابس.

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