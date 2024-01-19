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ثعبان بين الركاب.. هلع على متن طائرة في تايلاند

ثعبان بين الركاب
ثعبان بين الركاب
أ أ
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سادت حالة من الهلع على متن رحلة داخلية متجهة من العاصمة التايلاندية، بانكوك، إلى جزيرة بوكيت السياحية، جنوبي البلاد، بعد أن عثر الركاب على ثعبان حي في صندوق علوي للأمتعة.اضافة اعلان

ثعبان بين الركاب على متن طائرة في تايلاند

وفي بيان حصلت عليه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت شركة "طيران آسيا" إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة "FD3015" التي غادرت مطار دون موينغ الدولي في بانكوك، بتاريخ 13 يناير الجاري.
وهذه هي الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ فيها عن وجود ثعبان على متن طائرة تابعة لنفس شركة الطيران.
ففي فبراير 2022، تم العثور على ثعبان مرقط على متن رحلة داخلية لـ"طيران آسيا" في ماليزيا، كانت متجهة من العاصمة كوالالمبور إلى ولاية صباح، قبل أن ينتهي الأمر بإعادة توجيه الطائرة إلى مطار كوتشينغ الدولي في ولاية ساراواك بسبب الحادث.

ثعبان صغير في مقصورة الأمتعة العلوية

وانتشرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحادثة 2022 على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت الثعبان وهو ينزلق عبر مصابيح الإضاءة بالطائرة.
وقالت شركة الطيران في بيان في ذلك الوقت: "هذا حادث نادر جدًا ويمكن أن يقع في أي طائرة من وقت لآخر".
وبالعودة إلى الحادث الذي وقع في يناير الجاري، أكد رئيس قسم السلامة في الشركة، فول بومبوانغ، أنه أيضًا "نادر الوقوع"، مضيفًا في بيان: "تم إخطار المضيفين قبل الهبوط في مطار بوكيت، بعد أن لاحظ أحد الركاب وجود ثعبان صغير (لم يتم تحديد نوعه) في مقصورة الأمتعة العلوية".
وتابع: "تم تدريب الطاقم بشكل جيد للتعامل مع حادث من هذا النوع، وقاموا بنقل الركاب من بعض المقاعد كإجراء احترازي".

السيطرة على الثعبان داخل الطائرة

وقال بيان الشركة، إن الطائرة هبطت دون وقوع أي حوادث، وإنه جرى فحصها على الفور من قبل فرق الهندسة والسلامة المعنية على الأرض.
وأضاف فول: "وفقًا للإجراءات القياسية لحادث من هذا النوع، خضعت الطائرة لعملية تنظيف عميقة قبل استئناف عمليات الطيران".
ولم تذكر الشركة ما حدث للثعبان بعد هبوط الطائرة في مطار بوكيت، لكن مقطع فيديو انتشر على تطبيق تيك توك، يظهر أن أحد الركاب وقد شاهد الثعبان على متن الطائرة، قبل أن يظهر مضيف طيران للتعامل مع الوضع.
وبحسب المقطع، فقد أمسك المضيف بزجاجة بلاستيكية، في محاولة منه لوضع الثعبان الصغير داخلها، وبعد فشله في القيام بذلك، استخدم الجزء الخلفي من الزجاجة لدفع الثعبان الصغير إلى داخل كيس بلاستيكي.

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