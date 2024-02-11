توأمتان عمرهما 90 عامًا يجتمعان لأول مرة منذ 81 عامًا!

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التأم شمل توأم أمريكيتين في سن 90 عامًا، وذلك لأول مرة منذ 81 عامًا.

وبعد وفاة والديهما، انفصلت موريليا تشافيز وأندريا لوبيز - مع أشقائهما الثمانية الأخرين- بعد أن أرسلتا للعيش مع عائلتين أخريين.

والتقتا مجددًا بعد أربع سنوات، لكن في سن التاسعة، فقد الشقيقتان التوأم الاتصالات.





81 عامًا من الانفصال





رد فعل التوأم



اكتشاف 3 أخريات

وعلى مدار الـ 81 عامًا التالية، بنى التوأم حياة منفصلة لأنفسهما، حيث تزوجت كل منهما وأنجبتا أطفالاً، ثم تقاعدتا في فيجاس ودنفر على التوالي.لكن في أواخر العام الماضي أجرت لوبيز اختبار الحمض النووي، لتكتشف أن توأمها لا زالت على قيد الحياة، وبعد مكالمة هاتفية طويلة، سافرت إلى دنفر لتلتقي بها.وقالت لوبيز لقناة News 9 بعد التئام شملهما: "أختي الصغيرة، أردت حقًا رؤيتك، أن تكوني معي، أختي الصغيرة الجميلة".وأضافت: "عندما أرى أختي، أشعر بسعادة غامرة، ولا أفعل شيئًا سوى البكاء واحتضانها".وأشارت إلى أنها "كانت هذه هي المرة الأولى التي أراها فيها في حياتي لأن 81 عامًا فترة طويلة جدًا ... أتذكر قليلاً، قليلاً، قليلاً".من جهتها، وصفت شافيز، نفسها، قائلة: "أنا أسعد شخص في العالم لأنني لم أعتقد أنني سأراها مرة أخرى. كنت وحيدة ولدي عائلة جميلة ولكن ما كنت أحتاجه حقًا هو أختي".الطريف أن شافيز ولوبيز تشاجرتا خلال لقائهما حول من هي الأكبر، حيث أصرت الأخير على أنها ولدت قبل ست دقائق من ولادة توأمها.ونامت الشقيقتان في سرير واحد في الليلة التالية لجمع شملهما.ونظرًا لأن شافيز لم يكن لديها سوى سرير واحد، فقد سقطت لوبيز في منتصف الليل.وأيضًا، بفضل اختبار الحمض النووي، اكتشف تشافيز ولوبيز أن ثلاثة آخرين من أشقائهما ما زالوا على قيد الحياة، وجميعهم في الثمانينات والتسعينات من عمرهم.وعلى الرغم من أعمارهم، إلا أنهم مستمرون في السفر عبر البلاد للم شملهم، حيث يقود شقيقهم السيارة من لوس أنجلوس إلى فيجاس للقاء لوبيز.وسافرت لوبيز بنفسها إلى تكساس للقاء أخ آخر.