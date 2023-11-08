تُنشر للمرة الأولى.. صور تكشف تفاصيل مذهلة عن أسرار الكون

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نشرت وكالة الفضاء الأوروبية، صورًا التقطها المسبار "إقليدس"، التابع لها، تكشف عن التفاصيل الساحرة للكون.

والتقط المسبار الذي انطلق من فلوريدا في يوليو الماضي، الصور الخمس الأولى من على بعد حوالي مليون ميل من الأرض. اضافة اعلان

ومن بينها صورة لـ 1000 مجرة في مجموعة برشاوس التي تبعد 250 مليون سنة ضوئية عن الأرض، بالإضافة إلى منظر لسديم رأس الحصان بكوكب أوريون.

وتضم الصور أيضًا مجرة حلزونية مذهلة، و"مجرة قزمة غير منتظمة" وعنقودًا كرويًا- كرة كثيفة تضم حوالي 400 ألف نجم قديم.

الصور الخمس الأولى التي كشف النقاب عنها أمس هي الخطوة الأولى في مهمة المسبار إقليدس التي تستغرق ست سنوات لإنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنه لم يتمكن أي تلسكوب آخر من التقاط مثل هذه الصور الفلكية شديدة الوضوح عبر هذه البقعة الكبيرة من السماء.

ومنذ إطلاقه بواسطة صاروخ "سبيس إكس" في يوليو، يتمركز المسبار إقليدس في L2، "نقطة لاغرانج الثانية" في الفضاء – وهي موقع متميز في ميكانيكا الأجرام السماوية، بين الأرض والشمس، حيث تميل الأجسام المرسلة إلى البقاء في مكانها.

ويقع المسبار على بعد 1.5 مليون كيلومتر مباشرة خلف الأرض كما يُرى من الشمس- أي ما يقرب من أربعة أضعاف المسافة بين القمر والأرض.

وقالت البروفيسور كارول مونديل، مديرة العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية: "ما نراه هو صور رائعة لمساحات واسعة من السماء تم التقاطها بسرعة كبيرة إلى أعماق كبيرة".





تفاصيل الصور



مجموعة بيرسيوس



سديم رأس الحصان



"المجرة المخفية"



المجرة القزمة غير النظامية



العنقود الكروي



وأوردت صحيفة "ديلي ميل"، تفاصيل الصور المنشورة، على النحو التالي:تُظهر الصورة الأولى، 1000 مجرة تنتمي إلى مجموعة بيرسيوس، وهي الأكثر سطوعًا، وبدرجة أقل وضوحًا تظهر أكثر من 100.000 مجرة لم تكن مرئية من قبل، وبعضها بعيد جدًا لدرجة أن ضوءها يستغرق 10 مليارات سنة للوصول إلى الأرض.تُعد برشاوس واحدًا من أضخم الهياكل المعروفة في الكون، حيث يبلغ قطرها حوالي 11 مليون سنة ضوئية، وتحتوي على آلاف المجرات المغمورة في سحابة واسعة من الغاز الساخن.وتقع على بعد 240 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهي قريبة نسبيًا من الناحية الفلكية.كما تظهر الصور سديم رأس الحصان، الذي اسمي بهذا الاسم لأنه يشبه الحصان.ويوجد في كوكبة أوريون على بعد حوالي 1375 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون من سحابة من الغاز المتأين تضاء من الداخل بواسطة نجوم شابة ساخنة.والسدم عبارة عن سحب هائلة من الغبار والغاز تحتل المساحة بين النجوم وتكون بمثابة "حضانة" للنجوم الجديدة.وفي الصورة، تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن نجم شديد السطوع يسمى "سيجما أوريونيس" فوق رأس الحصان في توهج السحب الموجودة خلف سديم رأس الحصان.وتحجب السحب الكثيفة لرأس الحصان الضوء من خلفه مباشرة، مما يجعل الرأس يبدو مظلمًا.وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن السديم نفسه يتكون إلى حد كبير من الهيدروجين الجزيئي البارد، الذي ينبعث منه القليل جدًا من الحرارة ولا يصدر ضوءًا.وعلى الرغم من اكتشافه قبل أكثر من قرن من الزمان، لكن هذه أفضل صورة له حتى الآن."المجرة المخفية"، هي مجرة حلزونية تقع على بعد حوالي 11 مليون سنة ضوئية، اكتسبت هذا الاسم لأنها تقع خلف طبقات من الغبار والغاز من مجرتنا درب التبانة.واستخدم المسبار الفضائي أداة الأشعة تحت الحمراء القريبة للتنقيب عبر الغبار وقياس الضوء الصادر عن العديد من النجوم الباردة ومنخفضة الكتلة التي تهيمن على كتلة المجرة.وقالت ليزلي هانت، عالمة إقليدس في المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في إيطاليا: "قد تبدو هذه الصورة طبيعية، كما لو أن كل تلسكوب يمكنه التقاط مثل هذه الصورة، لكن هذا ليس صحيحًا".وأضافت: "الأمر المميز هنا هو أن لدينا رؤية واسعة تغطي المجرة بأكملها، ولكن يمكننا أيضًا تكبيرها لتمييز النجوم المنفردة والمجموعات النجمية".وتُظهر الصورة الرابعة مجرة قزمة تبعد حوالي 1.6 مليون سنة ضوئية في كوكبة القوس، مما يجعلها واحدة من أقرب جيران درب التبانة.وقد تم اكتشافه عام 1884 ومن المعروف أن قطره يبلغ حوالي 7000 سنة ضوئية.والمجرات القزمة هي مجرات صغيرة تتكون من بضعة مليارات من النجوم، لكن المجرة القزمة توصف أيضًا بأنها "غير منتظمة" بسبب شكلها.وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "معظم المجرات في بداية الكون لا تبدو وكأنها حلزونية أنيقة مثل مجرتنا، ولكنها غير منتظمة وصغيرة. إنها اللبنات الأساسية للمجرات الأكبر مثل مجرتنا، ولا يزال بإمكاننا العثور على بعض هذه المجرات قريبة نسبيًا منا. .ومسبار إقليدس هو أول من التقط المجرة بأكملها ومحيطها بدقة عالية في غضون ساعة واحدة، وهو الأمر غير المتاح حتى مع تلسكوب جيمس ويب، الذي يلتقط صورا مفصلة للغاية لأجزاء صغيرة من السماء.كما ضمت الصورة، العنقود الكروي (NGC 6397)، الذي أظهر عددًا لا يحصى من النجوم الساطعة، والتي تتلألأ مثل المجوهرات.العناقيد الكروية عبارة عن مجموعات من مئات الآلاف من النجوم المتماسكة معًا بواسطة الجاذبية، مع أعلى تركيز للنجوم نحو مراكزها.ويحتوي العنقود الكروي على حوالي 400.000 نجم، لكن بعض العناقيد الكروية تحتوي على ماني مليون نجم.وتعد الصور الخمس هي مجرد بداية، إذ قال البروفيسور كارول مونديل إن المسبار إقليدس سوف يقوم في النهاية بمسح 36% من السماء يعود إلى 10 مليارات سنة من التاريخ الكوني. ومع تقدم المهمة، سيتم إصدار بنك البيانات مرة واحدة سنويًا.وتهدف مهمة المسبار إلى التوصل إلى فهم أفضل للمكونين الغامضين اللذين يشكلان 95% من الكون – المادة المظلمة والطاقة المظلمة.والمادة المظلمة، التي على عكس المادة العادية لا تعكس الضوء أو تنبعث منه، تربط المجرات معًا مما يخلق بيئة للنجوم والكواكب والحياة.وفي الوقت نفسه، فإن الطاقة المظلمة هي الظاهرة الغامضة التي تدفع المجرات بعيدًا عن بعضها البعض وتتسبب في تسارع توسع الكون.ويأمل الخبراء في الإجابة على سؤالين رئيسيين: ما هي القوانين الفيزيائية الأساسية للكون، وكيف نشأ الكون ومما يتكون؟