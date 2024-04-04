الخميس، 25 رمضان 1445 ، 04 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم لزوار المسجد النبوي بشأن الصلاة في الروضة الشريفة (فيديو)

الروضة الشريفة 0--- 0المسجد النبوي
الصلاة في الروضة الشريفة
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دعت الهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين، زوار المسجد النبوي إلى أهمية الالتزام بالموعد المحدد عبر تطبيق "نسك" للصلاة في الروضة الشريفة.اضافة اعلان
وحثت الهيئة، قاصدي المسجد النبوي إلى الاستماع لتوجهيات العاملين ورجال الأمن. 
وتكثف الجهات المعنية بالمسجد النبوي جهودها لخدمة الزوار طيلة ال شهر رمضان.

حجز الدخول إلى الروضة الشريفة

ويتطلب دخول الروضة الشريفة، حجز موعد للصلاة فيها.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على موقعها الرسمي، بأنه يمكن حجز موعد الزيارة للصلاة في الروضة الشريفة، على النحو التالي:
الحجز عن طريق تطبيق "نسك" "اعتمرنا سابقا" أو تطبيق "توكلنا".
الأوقات المخصصة للرجال في الفترة الأولى من ۱۱ صباحًا إلى صلاة العشاء، أما الفترة الثانية تكون من ۱۲.۳۰ صباحًا إلى صلاة الفجر.
وبالنسبة للوقت المخصص للنساء، أوضحت أن الفترة الأولى بعد الفجر إلى ١١ صباحًا، أما الفترة الثانية تكون بعد العشاء إلى ١٢ منتصف الليل.

تعليمات لزوار الروضة الشريفة

وشددت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ضرورة الحضور في الوقت المحدد، مبينة أن بوابة الدخول للروضة من الساحات الجنوبية أمام باب مكة رقم ٣٧.
كما شددت على مجموعة من التعليمات، تتضمن:
-الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.
-الالتزام بتعليمات المنظمين.
-المحافظة على المتعلقات الشخصية.
-الالتزام بالحضور في نقطة الفرز في الموعد المحدد.
-التأكد من اصطحاب الجوال وإبراز التصريح.


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