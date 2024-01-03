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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من سفارة المملكة بالقاهرة بخصوص العمل الأسبوع المقبل

سفارة المملكة في أوغندا
وزارة الخارجية
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أعلنت سفارة المملكة في القاهرة أنها ستكون في عطلة رسمية يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، تزامنا مع عطلة الحكومة المصرية.اضافة اعلان
وأكدت السفارة على صفحتها الرسمية في "إكس"، أنها سوف تستأنف العمل بإذن الله يوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024م.

توفير التأشيرة الإلكترونية للقادمين من مصر

وكانت السفارة السعودية لدى القاهرة قد دشنت مؤخرا، خدمة التأشيرة الالكترونية للقادمين من مصر إلى المملكة.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، قد استقبل لجنة إلغاء لاصق تأشيرات (العمل والزيارة والإقامة) واستبدالها بالتأشيرات الإلكترونية بمصر.

لجنة إلغاء لاصق التأشيرات

وشملت اللجنة ممثلين عن وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العامة للطيران المدني.
واستعرض اللقاء الجهود القائمة والتسهيلات التي تقدمها المملكة من خلال التحول إلى التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات التأشيرات بصفتها مبادرة جديدة من وزارة الخارجية.

إطلاق التأشيرة الإلكترونية

وتم إطلاق التأشيرة الإلكترونية في مرحلتها الأولى في عدد من بعثات المملكة ومن بينها بعثة المملكة لدى مصر.
وتشتمل المبادرة تسهيل منح التأشيرات إلكترونياً وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) عوضاً عن لاصق التأشيرة التقليدي على جواز سفر المستفيد

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