تنبيه عاجل لـ"قنصلية" المملكة في هونج كونج لجميع المواطنين

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أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونج، تنبيهًا عاجلًا بشأن إعصار كوينو شديد الخطورة.





رفع درجة إعصار كوينو لدرجة 8 شديدة الخطورة اضافة اعلان



ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تود التنويه بأن هيئة الأرصاد المحلية أعلنت أنه سيتم رفع درجة إعصار كوينو إلى الدرجة 8 شديدة الخطورة.وأضافت أن ذلك يتم اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، لذا يُرجى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد.وأكدت أنها تتمنى السلامة لجميع المواطنين، وأنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال فورًا بالقنصلية.إعصار كوينو يضرب بقوةوغيّر إعصار "كوينو" مساره عن تايوان، مصحوبًا برياح عاتية غير مسبوقة لهونج كونج، وهو ثاني إعصار يضرب المنطقة خلال شهر.