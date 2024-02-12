تمساح عملاق يخترق سياجًا حديديًا بجسده (فيديو)

تمساح يخترق سياجاً حديدياً اضافة اعلان



ماذا تعرف عن التماسيح



تمساح يخترق سياجا حديديا بجسده pic.twitter.com/O7DsyEPf40 — منوعات🎴 ⁦ سامر (@sameralia46) February 11, 2024

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام تمساح عملاق باختراق سياج حديدي في إحدى الدول.وظهر التمساح العملاق يحاول اختراق سياج حديدي للوصول للجانب الآخر من إحدى الحدائق، وبالفعل تمكن التمساح من الوصول للجهة الأخرى واختراق السياج الحديد بقوة خارقة.وتعتبر التماسيح من أضخم الزواحف الحية. وتنتمي إلى فصيلة التمساحيات، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته.ويوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى.تعيش التماسيح في الماء واليابسة لكنها أكثر مرونة في الماء وتكون حركتها أكثر انسيابية. لعيونها طبقة بلورية مما تجعلها مرئية في الظلام بمجرد تسليط الضوء على الماء.والتماسيح لا تتنفس تحت الماء بل فوقه لذلك تحتاج للبقاء على السطح لغرض التنفس .وكذلك التجسس واستشعار الفريسة التمساح يتغذى على اللحوم يفترس ضحاياه غالباً في الماء حتى أنه يفترس الإنسان.