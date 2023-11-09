تلميذ ابتدائي يدخل الجامعة مباشرة بقرار حكومي

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وافق مجلس
الوزراء المصري على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس
الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط،
نظرًا لنبوغه العلمي.
وقرر المجلس عرض
منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة
برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة.
منحة كاملة لدخول
جامعة زويل
وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب النابغين، وتحفيزًا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.
وقد قامت وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض
الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.
اجتياز اختبار قدرات دولي
وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل 10٪ من المتقدمين لاختبارات القبول.